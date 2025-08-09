В Москве простились с актером Владимиром Сафроновым

В Москве в Малом театре состоялась церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым. Сафронов скончался 7 августа на 85-м году жизни. Проститься с мастером пришли его родственники, коллеги по театру и училищу имени Щепкина, а также многочисленные ученики и поклонники.
«Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым завершилась в Малом театре», — сообщили РИА «Новости». В память о Сафронове коллеги и студенты Высшего театрального училища имени Щепкина направили траурные венки.
Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, народные артисты Валерий Афанасьев, Александр Вершинин, Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис и другие выразили соболезнования родным актера. Во время церемонии Вершинин отметил: «Вы были другом, учителем, советником. Каждый раз, выходя на сцену, вы несли в своих образах боль, радость, любовь, искренность. Вы жили и переживали, а не играли. <...> Вы по-настоящему служили Малому театру, служили русской культуре. Ваш образ навсегда останется в памяти».
Завершилась церемония прощания аплодисментами — традицией Малого театра при последнем проводе артиста со сцены. Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве, окончил училище имени Щепкина в 1962 году, а с 1972 года служил в Малом театре, где исполнил около 60 ролей. С 1975 года занимался педагогической деятельностью, до конца жизни руководил собственной мастерской в училище.
О кончине Владимира Сафронова сообщил Государственный академический Малый театр России. Там уточнили, что артист ушел из жизни на 85-м году.
