08 августа 2025

На уральском заводе накрыли нелегальное производство жидкостей для вейпов. Видео

Деятельность цеха на данный момент приостановлена
Деятельность цеха на данный момент приостановлена Фото:

В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК регионального ГУ МВД и сотрудники Росалкогольтабакконтроля по УрФО нашли подпольный цех по производству жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Как сообщил член Общественной палаты Дмитрий Чукреев, цех работал на территории Уральского турбинного завода на улице Фронтовых бригад.

«Оперативники опросили работников и изъяли канистры с „жижей“ — ее отправят на экспертизу, чтобы оценить риски для жизни и здоровья потребителей. Деятельность цеха приостановлена, ведутся проверочные мероприятия», — рассказал Чукреев в своем telegram-канале.

Правоохранителями были обнаружены производственная линия, сырье и готовая продукция. Жидкости разливали в канистры и отправляли на предприятия в Твери и Солнечногорске, где их фасовали во флаконы под маркой OGGO. Ранее разлив проходил в Екатеринбурге, но после весенних проверок его перевезли в другие регионы.

Помимо этого, оперативники нашли большое количество этикеток с датой изготовления 2016 года и парфюмерную продукцию. По данным полиции, владельцем бизнеса является индивидуальный предприниматель Алексей Пригарин.

Ранее в Екатеринбурге уже проводились масштабные операции по выявлению подпольных производств, в том числе задержание предпринимателя Элвина Шукурова, подозреваемого в организации нелегального цеха по розливу немаркированного алкоголя. Тогда силовики пресекли деятельность объекта в районе Первоуральска и задержали более 50 человек, часть из которых обвиняется в тяжких преступлениях. Эти события сопровождались резонансом и дипломатическим протестом Азербайджана.

