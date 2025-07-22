В Екатеринбурге задержали предпринимателя азербайджанского происхождения Элвина Шукурова, подозреваемого в организации подпольного производства и сбыта немаркированной алкогольной продукции. О задержании рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
«В Екатеринбурге задержали очередного коммерсанта с азербайджанскими корнями — Элвина Шукурова. Он был причастен к деятельности подпольного цеха по производству и розливу паленой алкогольной продукции в районе Первоуральска. При силовой поддержке бойцов Росгвардии оперативники свердловского ГУ МВД пресекли работу объекта», — сообщил общественник в своем telegram-канале.
Шукуров уже помещен в следственный изолятор по решению суда. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
В конце июня в Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию уроженцев Азербайджана. По неофициальным данным, силовики могли задержать свыше 50 человек. Среди них искали лиц, которые могут быть причастны к убийствам и покушению в 2001, 2010 и 2011 годах. После этого суд арестовал восьмерых фигурантов — братьев Сафаровых, Абасова, Гянджиева и Лалаева. По данным СКР, один из них дал признательные показания и обличил остальную группу. Некоторые свою причастность к преступлениям отрицают.
Эти события вызвали дипломатический протест Азербайджана и отмену культурных мероприятий с участием российских артистов. Ранее также сообщалось о возможной причастности задержанных к массовому отравлению алкоголем в 2021 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!