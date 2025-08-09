Над Россией сбито 44 беспилотника

Российские средства ПВО 9 августа с утра до полудня по московскому времени сбили 44 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
По данным военного ведомства, из общего числа беспилотников восемь было сбито над территорией Краснодарского края, семь — в Тульской области, пять — в Калужской области, по четыре — в Брянском, Курском и Орловском регионе. По три БПЛА уничтожено в небе над Московским регионом, два их которых летели на Москву. Также три дрона ВСУ сбили над территорией Крыма и Татарстана, два над акваторией Азовского моря. Еще один был ликвидирован в Республике Адыгея.
В ночь на 9 августа средства ПВО уничтожили 97 самолетных беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с украинской стороны. Беспилотники были ликвидированы в различных регионах страны: 28 — над Курской областью, 13 — над Брянской областью, столько же — над Калужской областью, 10 — над Тульской областью, по восемь БПЛА сбито над Орловской и Белгородской областями. Еще семь БПЛА сбито в акватории Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, по два — над Ростовской областью, по одному — над Республикой Крым, Московским регионом и Липецкой областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.