Над Россией сбито 44 беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Краснодарского края
Больше всего БПЛА уничтожено над территорией Краснодарского края Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства ПВО 9 августа с утра до полудня по московскому времени сбили 44 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

По данным военного ведомства, из общего числа беспилотников восемь было сбито над территорией Краснодарского края, семь — в Тульской области, пять — в Калужской области, по четыре — в Брянском, Курском и Орловском регионе. По три БПЛА уничтожено в небе над Московским регионом, два их которых летели на Москву. Также три дрона ВСУ сбили над территорией Крыма и Татарстана, два над акваторией Азовского моря. Еще один был ликвидирован в Республике Адыгея.

В ночь на 9 августа средства ПВО уничтожили 97 самолетных беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с украинской стороны. Беспилотники были ликвидированы в различных регионах страны: 28 — над Курской областью, 13 — над Брянской областью, столько же — над Калужской областью, 10 — над Тульской областью, по восемь БПЛА сбито над Орловской и Белгородской областями. Еще семь БПЛА сбито в акватории Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, по два — над Ростовской областью, по одному — над Республикой Крым, Московским регионом и Липецкой областью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства ПВО 9 августа с утра до полудня по московскому времени сбили 44 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. «В период с 8.00 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства. По данным военного ведомства, из общего числа беспилотников восемь было сбито над территорией Краснодарского края, семь — в Тульской области, пять — в Калужской области, по четыре — в Брянском, Курском и Орловском регионе. По три БПЛА уничтожено в небе над Московским регионом, два их которых летели на Москву. Также три дрона ВСУ сбили над территорией Крыма и Татарстана, два над акваторией Азовского моря. Еще один был ликвидирован в Республике Адыгея. В ночь на 9 августа средства ПВО уничтожили 97 самолетных беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены с украинской стороны. Беспилотники были ликвидированы в различных регионах страны: 28 — над Курской областью, 13 — над Брянской областью, столько же — над Калужской областью, 10 — над Тульской областью, по восемь БПЛА сбито над Орловской и Белгородской областями. Еще семь БПЛА сбито в акватории Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, по два — над Ростовской областью, по одному — над Республикой Крым, Московским регионом и Липецкой областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...