ВСУ атаковали Россию почти сотней беспилотников после анонса переговоров Трампа с Путиным: карта атак БПЛА

В ночь на 9 августа по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 97 самолетных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с украинской стороны, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уже утром ВСУ предприняли попытку атаковать территорию Московской области. Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что встретится за столом переговоров 15 августа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 9 августа — в материале URA.RU.
Новая атака ВСУ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, который пытался атаковать столицу. На месте падения обломков дрона в настоящий момент работают сотрудники экстренных служб.
Ночная атака ВСУ
Согласно предоставленной Минобороны информации, около 100 украинских БПЛА было сбито в ночь на 9 августа. Беспилотники были ликвидированы в различных регионах страны: 28 — над Курской областью, 13 — над Брянской областью, столько же — над Калужской областью, 10 — над Тульской областью, по восемь БПЛА сбито над Орловской и Белгородской областями. Еще семь БПЛА сбито в акватории Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, по два — над Ростовской областью, по одному — над Республикой Крым, Московским регионом и Липецкой областью.
Тульская область
Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что ночью подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве над Тульской областью. Жертв и разрушений среди гражданских объектов не зафиксировано.
После он добавил, что были уничтожены еще семь беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Силы ПВО продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности воздушного пространства региона.
Ростовская область
В результате атаки беспилотного летательного аппарата в жилом комплексе Левобережный города Ростова-на-Дону произошел взрыв, повлекший за собой возгорание на восемнадцатом этаже двадцатиэтажного многоквартирного здания. На место происшествия выехали экстренные службы, деятельность которых координирует заместитель главы города Сергей Бодряков. Согласно предварительной информации, пострадавших и погибших не зафиксировано, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Брянская область
Губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил, что минувшей ночью подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации ликвидировали 13 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Калужская область
За ночь подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Три беспилотника были уничтожены в Мещовском районе, два — в Жуковском, по два — в Мосальском районе, по одному — в городе Калуге, городе Обнинске, Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах.
В результате падения обломков одного из БПЛА в Ферзиковском районе был поврежден фасад частного жилого дома, однако никто из местных жителей не пострадал. На всех местах падения работают оперативные службы.
Орловская область
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за последние сутки силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 26 вражеских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших регион. По его словам, благодаря оперативной и скоординированной работе подразделений ПВО удалось избежать разрушений и человеческих жертв. Однако, по данным Минобороны, на территории региона было сбито всего восемь БПЛА.
Воронежская область
По состоянию на 4:46 утра (по московскому времени) в Воронежской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Подразделения противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.
Пензенская область
Губернатор региона Андрей Мельниченко в 23:40 (по московскому времени) сообщил, что в Пензенской области установлен режим «Беспилотная опасность». В связи с обеспечением безопасности населения временно ограничено функционирование мобильного интернета.
Белгородская область
Около 23:40 (по московскому времени) в Белгородской области была введена угроза нападения БПЛА. Об опасности сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем telegram-канале.
Татарстан
В Республике Татарстан по-прежнему сохраняется действие режима «Беспилотная опасность», введенного в 00:41. Мера применяется при обнаружении беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к территории региона. Кроме того, в аэропортах Казани и Нижнекамска введен режим «Ковер».
Северная Осетия
Как сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале на территории Северной Осетии установлен режим повышенной опасности, связанный с использованием беспилотных летательных аппаратов. В этой связи возможны перебои или снижение скорости мобильного интернета и связи.
