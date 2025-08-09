Женщина ранена при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани

Жительница Славянского района Кубани получила ранение при падении обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. От госпитализации отказалась», — написал Кондратьев в Telegram.
Женщина в момент падения обломков БПЛА находилась в легковом автомобиле. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ей первую помощь.
Ранее Кондратьев рассказал о последствиях падения обломков беспилотников на Кубани. Так, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников ВСУ повредили оконное стекло в школе №12. Всего за последние двое суток ПВО России сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, а еще 32 — над акваториями Черного и Азовского морей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.