Женщина ранена при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани

Помощь раненой женщине оказали на месте
Помощь раненой женщине оказали на месте
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Славянского района Кубани получила ранение при падении обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала женщина. От госпитализации отказалась», — написал Кондратьев в Telegram.

Женщина в момент падения обломков БПЛА находилась в легковом автомобиле. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ей первую помощь.

Ранее Кондратьев рассказал о последствиях падения обломков беспилотников на Кубани. Так, в Славянске-на-Кубани обломки беспилотников ВСУ повредили оконное стекло в школе №12. Всего за последние двое суток ПВО России сбили 27 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, а еще 32 — над акваториями Черного и Азовского морей.

