ВС РФ уничтожили «Искандером» 20 боевиков ВСУ в Черниговской области

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. В результате ударов были уничтожены до 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и личный состав ВСУ. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
В Минобороны также уточнили, что разведка выявила скопление украинских сил, осуществлявших погрузочно-разгрузочные работы. По данным ведомства, применение комплекса «Искандер» позволило оперативно ликвидировать выявленную группировку противника и предотвратить возможное перебрасывание техники на другие направления.
