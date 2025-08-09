ВС РФ уничтожили «Искандером» 20 боевиков ВСУ в Черниговской области

ВС РФ уничтожили Искандером 20 боевиков ВСУ в Черниговской области
Военнослужащие России уничтожили личный состав и технику ВСУ
Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по месту скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. В результате ударов были уничтожены до 20 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и личный состав ВСУ. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны также уточнили, что разведка выявила скопление украинских сил, осуществлявших погрузочно-разгрузочные работы. По данным ведомства, применение комплекса «Искандер» позволило оперативно ликвидировать выявленную группировку противника и предотвратить возможное перебрасывание техники на другие направления.

