Кухарук присоединился к медиапроекту нефтяников к юбилею ХМАО

В преддверии 95-летия ХМАО и Международного дня коренных народов мира был создан медиапроект «Югра в самое сердце» компаниями «Газпром нефть» и креативной лабораторией «Гигарама». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Компания „Газпром нефть“ и креативная лаборатория „Гигарама“ создали мультимедийный проект „Югра в самое сердце“: hmaoinheart.ru Разработанный сайт — это современный портрет региона, представленный в семи новеллах. Каждая из них — живой рассказ о земле, людях и традициях», — рассказал губернатор.
Сайт предлагает ознакомиться с семью новеллами о природе Югры, истории коренных народов мира от поэта Вячеслава Кондина и музыкальном путешествии с певицей Верой Кондратьевой. В медиапроекте также представлены личные рассказы известных жителей Югры, включая олимпийского чемпиона Евгения Дементьева.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук сообщает, что в ХМАО в преддверии праздника состоялось совещание по созданию корпусов мансийского и хантыйского языков — базы данных текстов для изучения и анализа. Презентация проекта планируется к 95-летию округа.
