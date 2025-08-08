08 августа 2025

Кухарук присоединился к медиапроекту нефтяников к юбилею ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кухарук рассказал о новом медиапроекте от «Газпром нефть» и «Гигарама»
Кухарук рассказал о новом медиапроекте от «Газпром нефть» и «Гигарама» Фото:

В преддверии 95-летия ХМАО и Международного дня коренных народов мира был создан медиапроект «Югра в самое сердце» компаниями «Газпром нефть» и креативной лабораторией «Гигарама». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Компания „Газпром нефть“ и креативная лаборатория „Гигарама“ создали мультимедийный проект „Югра в самое сердце“: hmaoinheart.ru Разработанный сайт — это современный портрет региона, представленный в семи новеллах. Каждая из них — живой рассказ о земле, людях и традициях», — рассказал губернатор.

Сайт предлагает ознакомиться с семью новеллами о природе Югры, истории коренных народов мира от поэта Вячеслава Кондина и музыкальном путешествии с певицей Верой Кондратьевой. В медиапроекте также представлены личные рассказы известных жителей Югры, включая олимпийского чемпиона Евгения Дементьева.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук сообщает, что в ХМАО в преддверии праздника состоялось совещание по созданию корпусов мансийского и хантыйского языков — базы данных текстов для изучения и анализа. Презентация проекта планируется к 95-летию округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии 95-летия ХМАО и Международного дня коренных народов мира был создан медиапроект «Югра в самое сердце» компаниями «Газпром нефть» и креативной лабораторией «Гигарама». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук. «Компания „Газпром нефть“ и креативная лаборатория „Гигарама“ создали мультимедийный проект „Югра в самое сердце“: hmaoinheart.ru Разработанный сайт — это современный портрет региона, представленный в семи новеллах. Каждая из них — живой рассказ о земле, людях и традициях», — рассказал губернатор. Сайт предлагает ознакомиться с семью новеллами о природе Югры, истории коренных народов мира от поэта Вячеслава Кондина и музыкальном путешествии с певицей Верой Кондратьевой. В медиапроекте также представлены личные рассказы известных жителей Югры, включая олимпийского чемпиона Евгения Дементьева. Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук сообщает, что в ХМАО в преддверии праздника состоялось совещание по созданию корпусов мансийского и хантыйского языков — базы данных текстов для изучения и анализа. Презентация проекта планируется к 95-летию округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...