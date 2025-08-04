Пермь на два дня превратится в уличный театр

Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми 9-10 августа
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Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми 9-10 августа
Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми 9-10 августа Фото:

В центре Перми около Театр-Театра состоится VI фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). 9 и 10 августа здесь будут выступать артисты разных жанров не только из Перми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

«Улицы Перми снова станут сценой: актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией. Вас ждет два дня насыщенной программы — спектакли, перформансы, шоу, мастерство без границ; театры из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми; акробатика, огненные шоу, кукольные постановки, визуальный театр, ходулисты и многое другое», — говорится на сайте пермского Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Среди участников фестиваля «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург), «Яркие люди» (Москва), Jump Energy (Санкт-Петербург), маг визуального театра Андрей Кислицын (Санкт-Петербург). Флюгер будет проходить в субботу и воскресенье с 14:00 до 23:00.

Программа фестиваля 9 августа

14:00 Театрализованное шествие участников фестиваля в сопровождении ансамбля «Аристократ» под руководством Константина Березина

14:20 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург

14:35 Спектакль «Заюшкина Избушка», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь

15:05 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва

15:25 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону

16:00 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва

16:15 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь

16:45 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва

16:55 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург

17:15 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь

17:25 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь

17:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва

18:25 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург

18:35 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону

19:10 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва

19:20 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь

19:50 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург

20:05 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь

20:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва

21:20 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург

21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва

21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва

22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург

Перед ТТ выступят артисты разных жанров
Перед ТТ выступят артисты разных жанров
Фото:

Программа фестиваля 10 августа

14:00 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург

14:05 Спектакль «Путешественник слон», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь

14:45 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва

15:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону

15:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва

15:35 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь

16:20 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва

16:30 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь

17:00 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург

17:30 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва

17:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь

18:00 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург

18:05 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь

18:40 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва

19:20 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург

19:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь

20:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону

20:10 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь

20:40 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва

21:25 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург

21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва

21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва

22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург

В течение двух дней: живые статуи театра эстрады «CUSTODES», артисты оригинального жанра «LUMIERE» и ходулисты проекта «Атмосферный перфоманс „Гулливер“.

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В центре Перми около Театр-Театра состоится VI фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). 9 и 10 августа здесь будут выступать артисты разных жанров не только из Перми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. «Улицы Перми снова станут сценой: актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией. Вас ждет два дня насыщенной программы — спектакли, перформансы, шоу, мастерство без границ; театры из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми; акробатика, огненные шоу, кукольные постановки, визуальный театр, ходулисты и многое другое», — говорится на сайте пермского Центра по реализации проектов в сфере культуры. Среди участников фестиваля «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург), «Яркие люди» (Москва), Jump Energy (Санкт-Петербург), маг визуального театра Андрей Кислицын (Санкт-Петербург). Флюгер будет проходить в субботу и воскресенье с 14:00 до 23:00. Программа фестиваля 9 августа 14:00 Театрализованное шествие участников фестиваля в сопровождении ансамбля «Аристократ» под руководством Константина Березина 14:20 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург 14:35 Спектакль «Заюшкина Избушка», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь 15:05 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва 15:25 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону 16:00 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва 16:15 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь 16:45 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва 16:55 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург 17:15 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь 17:25 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь 17:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва 18:25 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург 18:35 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону 19:10 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва 19:20 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь 19:50 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург 20:05 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь 20:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва 21:20 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург 21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва 21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва 22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург Программа фестиваля 10 августа 14:00 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург 14:05 Спектакль «Путешественник слон», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь 14:45 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва 15:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону 15:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва 15:35 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь 16:20 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва 16:30 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь 17:00 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург 17:30 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва 17:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь 18:00 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург 18:05 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь 18:40 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва 19:20 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург 19:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь 20:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону 20:10 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь 20:40 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва 21:25 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург 21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва 21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва 22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург В течение двух дней: живые статуи театра эстрады «CUSTODES», артисты оригинального жанра «LUMIERE» и ходулисты проекта «Атмосферный перфоманс „Гулливер“.
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