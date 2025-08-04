Пермь на два дня превратится в уличный театр

В центре Перми около Театр-Театра состоится VI фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). 9 и 10 августа здесь будут выступать артисты разных жанров не только из Перми, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.
«Улицы Перми снова станут сценой: актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией. Вас ждет два дня насыщенной программы — спектакли, перформансы, шоу, мастерство без границ; театры из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми; акробатика, огненные шоу, кукольные постановки, визуальный театр, ходулисты и многое другое», — говорится на сайте пермского Центра по реализации проектов в сфере культуры.
Среди участников фестиваля «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт-Петербург), «Яркие люди» (Москва), Jump Energy (Санкт-Петербург), маг визуального театра Андрей Кислицын (Санкт-Петербург). Флюгер будет проходить в субботу и воскресенье с 14:00 до 23:00.
Программа фестиваля 9 августа
14:00 Театрализованное шествие участников фестиваля в сопровождении ансамбля «Аристократ» под руководством Константина Березина
14:20 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург
14:35 Спектакль «Заюшкина Избушка», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь
15:05 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва
15:25 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону
16:00 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва
16:15 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь
16:45 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва
16:55 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург
17:15 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь
17:25 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь
17:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва
18:25 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург
18:35 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону
19:10 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва
19:20 Спектакль «Путешествие с Луной», театр «Карабаска», г. Пермь
19:50 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург
20:05 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь
20:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва
21:20 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург
21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва
21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва
22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург
Программа фестиваля 10 августа
14:00 Спектакль «Петрушка», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург
14:05 Спектакль «Путешественник слон», Молодежный театр «ТеМа», г. Пермь
14:45 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва
15:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону
15:35 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва
15:35 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь
16:20 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва
16:30 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь
17:00 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург
17:30 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва
17:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь
18:00 Спектакль «Месяцы», театр «Странствующие куклы господина Пэжо», г. Санкт-Петербург
18:05 Спектакль «Лесная история», театр «Карабаска», г. Пермь
18:40 Спектакль «Динозавры. Окаменелая комедия», театр «Эскизы в пространстве», г. Москва
19:20 Спектакль «Маска», Андрей Кислицин, г. Санкт-Петербург
19:30 «Группа настроения», парк им. М. Горького, г. Пермь
20:00 Спектакль-променад «По Улице Слона Водили», театр-улица «Ларамбла», г. Ростов-на-Дону
20:10 Спектакль «Посмешище» по мотивам басен И.А. Крылова, Театр «Балет Евгения Панфилова», г. Пермь
20:40 «Невероятное Представление» от «Дурацкого цЫрка Высокие Братья», г. Москва
21:25 Walking act спектакль «Золотые…», театр «АспектР», г. Санкт-Петербург
21:45 Променад «Сказочные феи», театр «Яркие люди», г. Москва
21:55 Шоу «Вес невесомости. Гравитрон и Неваляшки», Bastrigin Brothers, г. Москва
22:25 Огненное шоу, уличный театр «Джамп Энерджи», г. Санкт-Петербург
В течение двух дней: живые статуи театра эстрады «CUSTODES», артисты оригинального жанра «LUMIERE» и ходулисты проекта «Атмосферный перфоманс „Гулливер“.
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