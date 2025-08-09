ТАСС: тысячи тел солдат ВСУ из курского приграничья ждут отправки на Украину

Россия готова передать тысячи тел военнослужащих ВСУ, если Украина выразит согласие на их прием
Россия готова передать тысячи тел военнослужащих ВСУ, если Украина выразит согласие на их прием
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия готова передать Украине тысячи тел военнослужащих ВСУ, погибших в боях на курском приграничье, если украинская сторона выразит согласие на их прием. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Наши бойцы эвакуируют тела солдат ВСУ в морги. Затем их ждет возвращение на Украину и экспертиза ДНК», — передает слова силовых структур ТАСС. Кроме того, отмечается, что тела погибших передадут, если киевский режим согласится их принимать.

В российских силовых структурах также подчеркнули, что ранее фиксировались случаи, когда украинские военнослужащие погибали в окопах, которые становились для них могилой. Отмечается также, что российская сторона призывает украинских солдат не повторять судьбу погибших сослуживцев и предлагает сдаваться в плен через специальный канал связи «Сохрани себе жизнь».

