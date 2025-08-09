Россия готова передать Украине тысячи тел военнослужащих ВСУ, погибших в боях на курском приграничье, если украинская сторона выразит согласие на их прием. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Наши бойцы эвакуируют тела солдат ВСУ в морги. Затем их ждет возвращение на Украину и экспертиза ДНК», — передает слова силовых структур ТАСС. Кроме того, отмечается, что тела погибших передадут, если киевский режим согласится их принимать.
В российских силовых структурах также подчеркнули, что ранее фиксировались случаи, когда украинские военнослужащие погибали в окопах, которые становились для них могилой. Отмечается также, что российская сторона призывает украинских солдат не повторять судьбу погибших сослуживцев и предлагает сдаваться в плен через специальный канал связи «Сохрани себе жизнь».
