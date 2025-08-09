Два проходчика остаются под землей на ростовской шахте, где произошло обрушение

Двое проходчиков остались под землей в ростовской шахте
Двое проходчиков остались под землей в ростовской шахте

Два проходчика остаются под землей после обрушения шахты «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Двое остаются под землей на безопасном расстоянии», — сказано в сообщении. Также отмечается, что спасательные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что в шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе произошло обрушение конструкции на глубине 500 метров. В момент происшествия под землей находились трое рабочих.

Обновлено: 

Люди, находившиеся под землей, эвакуированы. Также на поверхность поднято тело погибшего, сообщили в МЧС.

