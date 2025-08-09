По факту обрушения шахты в Ростовской области возбуждено уголовное дело

В Красносулинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело после обрушения шахты «Шерловская-Наклонная», в котором погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба СК Ростовской области.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале пресс-службы.
Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать трагедии. На месте работают специалисты, анализируются документы по соблюдению техники безопасности, опрашиваются сотрудники шахты.
