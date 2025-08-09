Украина может лишиться одного из союзников в ЕС

Neue Zurcher Zeitung: Чехия пересмотрит поддержку Украины после выборов
Украина рискует потерять поддержку Чехии в ЕС, если осенью на выборах победит Бабиш
Украина в ближайшее время может потерять Чехию в качестве союзника в Евросоюзе (ЕС). Такие выводы сделаны на основе результатов соцопросов, проведенных перед осенними парламентскими выборами, где с большой долей вероятности может победить бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Именно он может подорвать украинский курс в ЕС. Об этом пишет издание Neue Zurcher Zeitung.

«Чехия стоит перед лицом смены курса: Украина может потерять важного сторонника. Популист Андрей Бабиш, вероятно, победит на выборах этой осенью. Он союзник [премьера Венгрии] Виктора Орбана и может подорвать курс ЕС на Украине», — говорится в материале немецкой газеты.

В публикации также сообщается, что Бабиш не раз выражал несогласие с оказанием поддержки Украине, подчеркивая необходимость незамедлительного начала мирных переговоров с Российской Федерацией. Он также выступает за прекращение поставок вооружения украинской стороне. Вместе с тем, как отмечает издание, в период своего премьерства Бабиш занимал жесткую позицию по отношению к России. В частности, он принимал меры по высылке российских дипломатов и резко осуждал действия российских спецслужб.

Ранее против выделения крупной финансовой помощи Украине уже выступали некоторые страны ЕС, включая Венгрию, чей премьер Виктор Орбан критиковал проект бюджета Евросоюза и называл идею приема Украины в союз нереалистичной. Германия и Венгрия ранее заблокировали инициативу о выделении Киеву 190 млрд евро, что усилило разногласия внутри ЕС по украинскому вопросу.

