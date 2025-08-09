Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП в Стерлитамаке, где пострадали более 30 человек

Бастрыкин запросил доклад о расследовании взрыва на заводе в Стерлитамаке
Бастрыкин поручил руководителю регионального СК предоставить доклад о ходе расследования
Бастрыкин поручил руководителю регионального СК предоставить доклад о ходе расследования Фото:
новость из сюжета
В Стерлитамаке произошел взрыв в здании завода

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование взрыва на заводе в Башкирии, в ходе которого пострадали свыше 30 человек. Об этом сообщили в СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. На данный момент в больнице находятся 31 человек, 14 из которых в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси на площадке «Башкирской содовой компании». В результате чего пострадали люди. Погибших в результате ЧП нет.

