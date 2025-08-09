ВСУ массово атаковали российские курорты у Азовского моря

Российские средства противовоздушной обороны вечером 9 августа уничтожили 26 украинских беспилотников, запущенных по различным регионам страны. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.
«В период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В течение двух часов средствами противовоздушной обороны были уничтожены беспилотные летательные аппараты в различных регионах страны. Семь – над Тульской областью, столько же над Брянской областью, четыре – в небе Краснодарского края, три – над Калужской областью, два – над акваторией Азовского моря, два – над Орловской областью и один – над территорией Курской области.
Ранее, 21 июля, российские ПВО сбили 25 дронов самолетного типа в различных регионах страны, а ночью 20 июля было уничтожено 93 беспилотника. В том числе 38 над Брянской областью и 16, направлявшихся к Москве.
