Онищенко назвал самый непродуктивный день недели для школьников

Онищенко: в четверг у учащихся идет резкий спад всех параметров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Онищенко рассказал, что в четверг у школьников идет спад всех параметров
Онищенко рассказал, что в четверг у школьников идет спад всех параметров Фото:

Самым неэффективным днем недели для школьников является четверг, а самым продуктивным — среда. Об этом рассказал академик РАН, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Самым продуктивным днем недели является среда. Четверг — самый непродуктивный: идет резкий спад всех параметров», — сказал Онищенко в эфире радио Sputnik.

Онищенко отметил, что при формировании учебной нагрузки и составлении расписания образовательные учреждения зачастую не принимают во внимание биоритмы человека. В связи с этим врачи неоднократно обращались к педагогам с просьбой воздерживаться от проведения сложных уроков, диктантов и контрольных работ по четвергам. Однако реализовать эти рекомендации на практике школам удается не всегда.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что учебная нагрузка на российских школьников чрезмерна — дети тратят на учебу от 8 до 10 часов в день. Сейчас в Госдуме планируют вынести на обсуждение вопрос о перегрузке школьников уже в следующем месяце. Он также подчеркнул, что результативность выполнения домашних заданий находится под вопросом. По его словам, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и легкого доступа к уже готовым решениям в сети интернет самостоятельная работа учащихся утрачивает свою образовательную значимость.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самым неэффективным днем недели для школьников является четверг, а самым продуктивным — среда. Об этом рассказал академик РАН, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Самым продуктивным днем недели является среда. Четверг — самый непродуктивный: идет резкий спад всех параметров», — сказал Онищенко в эфире радио Sputnik. Онищенко отметил, что при формировании учебной нагрузки и составлении расписания образовательные учреждения зачастую не принимают во внимание биоритмы человека. В связи с этим врачи неоднократно обращались к педагогам с просьбой воздерживаться от проведения сложных уроков, диктантов и контрольных работ по четвергам. Однако реализовать эти рекомендации на практике школам удается не всегда. Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что учебная нагрузка на российских школьников чрезмерна — дети тратят на учебу от 8 до 10 часов в день. Сейчас в Госдуме планируют вынести на обсуждение вопрос о перегрузке школьников уже в следующем месяце. Он также подчеркнул, что результативность выполнения домашних заданий находится под вопросом. По его словам, в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и легкого доступа к уже готовым решениям в сети интернет самостоятельная работа учащихся утрачивает свою образовательную значимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...