Российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Как ответить на вопрос о ситуации на СВО. Мне на заседании сказали: отвечать честно. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. А это значит, что где-то больше, где-то меньше идет активность боевая», — заявил Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По его словам, это стало возможно благодаря мужеству российских солдат. Он также подчеркнул важность освобождения Часова Яра в ДНР. Этот населенный пункт российские войска освободили несколько дней назад.
Путин также добавил, что высшее политическое руководство Украины не всегда оперативно осведомлено о происходящем на линии фронта и текущих событиях. По словам президента, противник стремится остановить российское наступление, чтобы провести перевооружение вооруженных сил Украины. Глава государства подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном мире и рассчитывает на возможность диалога между сторонами конфликта.
Специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 года по решению Владимира Путина с целью денацификации и демилитаризации страны, а также, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, для спасения украинского народа. Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не намерено оккупировать украинские территории и рассчитывает завершить операцию в соответствии с национальными интересами.
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