09 августа 2025

NBC: США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленского могут позвать на Аляску Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Белый дом раздумывает над возможностью пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, но решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

