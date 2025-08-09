NBC: США захотели позвать Зеленского на встречу с Путиным на Аляске

Зеленского могут позвать на Аляску Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа Белый дом раздумывает над возможностью пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, но решение еще не принято. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

