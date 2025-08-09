09 августа 2025

Паслер поздравил уральских строителей с профессиональным праздником

День строителя отметили в Екатеринбурге в Историческом сквере
День строителя отметили в Екатеринбурге в Историческом сквере Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие региона. Об этом глава области заявил на общегородском празднике, посвященном Дню строителя, которое прошел в Екатеринбурге 9 августа.

«Уральские строители — самые лучшие! Самые сильные, профессиональные, ответственные и надежные. Приезжая в города и общаясь с жителями, я слышу, с каким уважением они относятся к строителям. Потому что там, куда приходят строители, — будь то объекты благоустройства, дворы, скверы, набережные, школы, садики, больницы, дороги — все преображается. Мы все вам за вашу работу благодарны», — сказал Паслер, слова которого приводит департамент информационной политики региона.

Также Паслер отметил, что представители строительной отрасли во все времена справлялись с поставленными задачами. Он напомнил о значительном вкладе строителей в восстановление региона в послевоенные годы и подчеркнул важность их работы сегодня — по созданию комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры для жителей Свердловской области.

Ранее в честь Дня строителя в Екатеринбурге прошел концерт с участием Димы Билана. После которого в метро образовались большие очереди из-за наплыва людей. Праздничные мероприятия освещались в онлайн-трансляции URA.RU.

