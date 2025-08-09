После выступления певца Димы Билана в честь Дня строителя в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU.
На станции метро «Геологическая» весь перрон заставлен людьми. Многие поезда приезжают уже полными, свердловчанам приходится ждать следующий. Бывает, что не один.
День строителя проходит в Екатеринбурге 9 августа в этом году. Хедлайнером стал Дима Билан. Поздравить приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. URA.RU ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!