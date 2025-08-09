Екатеринбуржцы стоят в очередях в метро после концерта Билана. Видео

В метро Екатеринбурга образовались толпы после концерта Билана
Сотни людей устремились в метро после концерта Димы Билана
Сотни людей устремились в метро после концерта Димы Билана

После выступления певца Димы Билана в честь Дня строителя в екатеринбургском метро начинают скапливаться большие очереди. Люди собираются домой, передает корреспондент URA.RU.

На станции метро «Геологическая» весь перрон заставлен людьми. Многие поезда приезжают уже полными, свердловчанам приходится ждать следующий. Бывает, что не один.

День строителя проходит в Екатеринбурге 9 августа в этом году. Хедлайнером стал Дима Билан. Поздравить приехал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. URA.RU ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий.

