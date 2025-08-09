09 августа 2025
Пермский бегун установил рекорд России на дистанции 10000 метров

Пермяк Владимир Никитин установил рекорд России на дистанции 10000 метров
Пермяк выиграл финальный забег на 10000 метров
Пермяк выиграл финальный забег на 10000 метров

На чемпионате России по легкой атлетике Владимир Никитин из Перми установил национальный рекорд на дистанции 10 000 метров. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.

«Владимир Никитин одержал победу в финальном забеге на 10 000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Казани, установив новый рекорд страны с результатом 27 минут 48,29 секунды. Этот триумф принес спортсмену звание 31-кратного чемпиона России. Никитин тренируется под руководством Николая Суворова», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Иванову (27:53,12) и держался с июля 2008 года. Чемпионат России по легкой атлетике завершится 10 августа.

