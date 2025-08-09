Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши, а также глава Еврокомиссии предложили использовать текущую линию боевого соприкосновения на Украине в качестве основы для будущих переговоров по территориальному урегулированию. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной ЕС.
«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — процитировало ТАСС текст декларации.
Как сообщало URA.RU, ранее РФ признавала границы Украины на базе договоренностей, что она является нейтральным государством. Это подчеркивал президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии «Валдая».
