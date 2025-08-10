Reuters: Трамп готов провести трехсторонний саммит вместе с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести трехсторонний саммит с участием российского главы Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Аляске. Об этом сообщает Reuters.
«Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита на Аляске с Путиным и Зеленским», — сообщают журналисты, ссылаясь на источник из Белого дома. Сама встреча запланирована на 15 августа. До этого телеканал CNN, также ссылаясь на Белый дом, не исключал участие Зеленского на переговорах на Аляске.
Ранее источники из Украины рассказывали зарубежным журналистам, что Зеленский обеспокоен тем, что встреча Трампа и Путина пройдет за закрытыми дверями и без участия Киева в целом. Все это также произошло на фоне слов Трампа о том, что США не исключают территориальные уступки со стороны Киева. Это вызвало у украинского лидера недовольство.
Накануне европейские политики также выпустили обращение с призываем дать Украине гарантии безопасности, передает MK.RU. В настоящий момент Россия и США продолжают предпринимать шаги по урегулированию украинского конфликта. передает Pravda.ru.
