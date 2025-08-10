CNN: Белый дом не исключил участие Зеленского во встрече Путина и Трампа

Зеленский может быть приглашен на «некоторые встречи», указано в материале CNN
Зеленский может быть приглашен на «некоторые встречи», указано в материале CNN Фото:
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

В США не исключили возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в некоторых встречах между лидером штатов Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта. Об этом сообщают американские СМИ.

«Президент Украины Владимир Зеленский не был назван участником саммита на  Аляске, который должен состояться в пятницу между  Трампом и Путиным. Однако Белый дом не исключил полностью возможность участия Зеленского в  некоторых встречах», — указано в материале телеканала CNN.

Ранее другой источник сообщал, что Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Но его визит пока не согласован.

