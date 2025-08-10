В Воронежской области беспилотник попал в жилой дом

В Воронежской области обломки БПЛА повредили стену жилого дома. Об этом сообщает губернатор Александр Гусев.
«По предварительным данным, в одном из муниципалитетов обломками БПЛА повреждена стена частного дома», — заявил губернатор в telegram-канале. Он также отметил, что пострадавших в результате атаки нет. За ночь над областью было сбито около десяти беспилотников.
Воронежская область ранее уже сталкивалась с атаками беспилотников: силы ПВО регулярно сбивают БПЛА, а в отдельных случаях сообщалось о повреждении жилых домов их обломками. Губернатор Александр Гусев неоднократно информировал жителей о сохраняющемся режиме опасности и необходимости соблюдать меры предосторожности.
