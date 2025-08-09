Мать, убившая в Екатеринбурге детей и совершившая суицид, была медсестрой

Предположительно, женщина трудилась медиком (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой
Женщина, предположительно убившая своих детей и покончившая с собой, работала в Екатеринбурге медсестрой. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«Точное место, где она трудилась, сейчас устанавливается. Также выясняют условия жизни ее и детей», — сказал собеседник агентства.
Трагедия случилась на улице Бардина. Мать, по предварительным данным, убила детей трех и девяти лет, после чего совершила суицид. Вся актуальная информация о трагедии в онлайн-трансляции агентства.
