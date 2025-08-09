09 августа 2025

Мать, убившая в Екатеринбурге детей и совершившая суицид, была медсестрой

Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, в госпитале ветеранов войн. Екатеринбург , больничный коридор, здоровье, медицина, госпиталь ветеранов войн, больница, медсестры, каталка больничная, сво
Предположительно, женщина трудилась медиком (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Женщина, предположительно убившая своих детей и покончившая с собой, работала в Екатеринбурге медсестрой. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Точное место, где она трудилась, сейчас устанавливается. Также выясняют условия жизни ее и детей», — сказал собеседник агентства.

Трагедия случилась на улице Бардина. Мать, по предварительным данным, убила детей трех и девяти лет, после чего совершила суицид. Вся актуальная информация о трагедии в онлайн-трансляции агентства.

