Газовая служба одной из первых прибыла на место ЧП (архивное фото)
новость из сюжетаВ Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой
На место трагедии в Екатеринбурге, где были найдены мертвыми двое детей и их мать, первыми приехали газовики. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Предварительно, сначала газовики приехали на вызов об утечке газа. С полицией зашли в квартиру и обнаружили трупы», — объяснил собеседник агентства.
Как уже сообщалось, в квартире на улице Бардина были найдены мертвыми мать и двое ее детей 3 и 9 лет. На месте работают силовики. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.
На месте работают силовики
