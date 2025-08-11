Трупы детей в квартире Екатеринбурга нашли газовики, приехавшие на вызов. Фото

Газовая служба одной из первых прибыла на место ЧП (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой На место трагедии в Екатеринбурге, где были найдены мертвыми двое детей и их мать, первыми приехали газовики. Об этом URA.RU сообщил источник. «Предварительно, сначала газовики приехали на вызов об утечке газа. С полицией зашли в квартиру и обнаружили трупы», — объяснил собеседник агентства. Как уже сообщалось, в квартире на улице Бардина были найдены мертвыми мать и двое ее детей 3 и 9 лет. На месте работают силовики. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU. На месте работают силовики Фото URA.RU

