11 августа 2025

Трупы детей в квартире Екатеринбурга нашли газовики, приехавшие на вызов. Фото

Газовая служба одной из первых прибыла на место ЧП (архивное фото)
Газовая служба одной из первых прибыла на место ЧП (архивное фото)
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

На место трагедии в Екатеринбурге, где были найдены мертвыми двое детей и их мать, первыми приехали газовики. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Предварительно, сначала газовики приехали на вызов об утечке газа. С полицией зашли в квартиру и обнаружили трупы», — объяснил собеседник агентства.

Как уже сообщалось, в квартире на улице Бардина были найдены мертвыми мать и двое ее детей 3 и 9 лет. На месте работают силовики. Самое главное о трагедии, — в сюжете URA.RU.

На месте работают силовики
На месте работают силовики

