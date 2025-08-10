Задержанная сотрудниками УФСБ по Челябинской области экс-председатель челябинской региональной организации «Агентство развития туризма» Дина Шведкина расплакалась на суде. Экс-чиновницу обвиняют в мошенничестве и сегодня суд должен избрать ей меру пресечения. Об этом передает корреспондент URA.RU из здания горсуда Златоуста.
«Шведкина не могла во время процесса сдержать слез. Суд должен избрать ей меру пресечения», — передает корреспондент URA.RU.
На процесс адвокат обвиняемой принесла большой послужной список характеристик от ее бывших коллег, которые характеризуют Шведкину «как профессионала и чуткого человека с большим сердцем».
До своего задержания Шведкина работала в мэрии Екатеринбурга. Она сообщила суду, что уволилась с работы 8 августа текущего года сразу после визита силовиков. До этого она занимала пост директора муниципального автономного учреждения «Центр развития туризма» Златоустовского городского округа и председателя ЧРОО «Агентство развития туризма».
По версии следствия, когда Шведкина работала в Златоусте, она незаконно обогатилась за счет нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Следствие утверждает, что она завысила стоимость контракта на строительство информационного центра на маршруте Косотур, получив почти 7 млн рублей, из которых 700 тысяч рублей присвоила. СУ СК России по региону в отношении фигурантки возбудило уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. По информации URA.RU, объект построен, используется как туристско-информационный центр.
