Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали председателя региональной организации «Агентство развития туризма» Дину Шведкину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ее обвиняют в мошенничестве.
«Реализованным сотрудниками УФСБ России по Челябинской области комплексом оперативно-разыскных мероприятий выявлены противоправные действия председателя Челябинской региональной организации „Агентство развития туризма“. СУ СК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, лицо задержано», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Предварительно, Шведкина наживалась на нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». По версии следствия, она заключила контракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости. На дело ей выделили почти 7 млн рублей, из которых только по одному эпизоду она похитила 700 тысяч.
По данным URA.RU, центр был построен. Но на сегодняшний день не используется по прямому назначению. Площади сданы в аренду ИП, который организовал там кофейню.
