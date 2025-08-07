07 августа 2025

ФСБ задержала главу челябинской организации «Агентство развития туризма». Фото

Сотрудники ФСБ задержали Дину Шведкину
Сотрудники ФСБ задержали Дину Шведкину Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали председателя региональной организации «Агентство развития туризма» Дину Шведкину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, ее обвиняют в мошенничестве.

«Реализованным сотрудниками УФСБ России по Челябинской области комплексом оперативно-разыскных мероприятий выявлены противоправные действия председателя Челябинской региональной организации „Агентство развития туризма“. СУ СК России по Челябинской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, лицо задержано», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Предварительно, Шведкина наживалась на нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». По версии следствия, она заключила контракт на строительство информационного центра на туристическом маршруте Косотур по завышенной стоимости. На дело ей выделили почти 7 млн рублей, из которых только по одному эпизоду она похитила 700 тысяч.

По данным URA.RU, центр был построен. Но на сегодняшний день не используется по прямому назначению. Площади сданы в аренду ИП, который организовал там кофейню.

Помещение информационного центра на туристическом маршруте Косотур отдано в аренду под кофейню
Помещение информационного центра на туристическом маршруте Косотур отдано в аренду под кофейню
Фото:

