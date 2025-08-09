09 августа 2025

В Екатеринбурге вынесли из квартиры тела матери и детей, которых нашли мертвыми. Фото, видео

Тела забрала похоронная служба
Тела забрала похоронная служба
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Сотрудники екатеринбургской ритуальной службы вынесли тела матери и двух детей, которых утром 10 августа обнаружили в квартире на Бардина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Подъезд, где произошла трагедия, оцепили силовики. Тела будут доставлены на судмедэкспертизу.

О трагедии стало известно после того, как мама женщины забила тревогу. Дочь не выходила на связь, она вызвала спасателей. Те вскрыли квартиру с полицией и обнаружили трупы. Официальных комментариев от силовых структур нет. Подробнее об этом, — в онлайн-трансляции.

Тела увезли на экспертизу
Тела увезли на экспертизу

