Тела забрала похоронная служба
новость из сюжетаВ Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой
Сотрудники екатеринбургской ритуальной службы вынесли тела матери и двух детей, которых утром 10 августа обнаружили в квартире на Бардина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Подъезд, где произошла трагедия, оцепили силовики. Тела будут доставлены на судмедэкспертизу.
О трагедии стало известно после того, как мама женщины забила тревогу. Дочь не выходила на связь, она вызвала спасателей. Те вскрыли квартиру с полицией и обнаружили трупы. Официальных комментариев от силовых структур нет. Подробнее об этом, — в онлайн-трансляции.
Тела увезли на экспертизу
