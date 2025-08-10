Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил направить американский спецназ в Киев для проведения операции против мексиканских наемников. С такой идеей он выступил в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Киев в настоящий момент созывает наемников из Мексики и те соглашаются, чтобы получить опыт управления беспилотниками и использовать их для переправки наркотиков в США.
«Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок. И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни», — иронично написал Медведев в своем telegram-канале.
В настоящее время на Украине активизировались мексиканские наемники, которых Киев созывает для противостояния российской армии. В свою очередь администрация США продолжает активнее бороться с наркокартелями в Латинской Америке, в том числе с применением военных ресурсов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.