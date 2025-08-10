Медведев посоветовал отправить в Киев спецназ США

Дмитрий Медведев предложил США направить на Украину свой спецназ для противостояния мексиканцам
Дмитрий Медведев предложил США направить на Украину свой спецназ для противостояния мексиканцам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил направить американский спецназ в Киев для проведения операции против мексиканских наемников. С такой идеей он выступил в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Киев в настоящий момент созывает наемников из Мексики и те соглашаются, чтобы получить опыт управления беспилотниками и использовать их для переправки наркотиков в США.

«Наемников учат всему, в том числе управлению БПЛА, что может очень пригодиться при доставке наркотиков в США. Это гораздо эффективнее самолетов и подводных лодок. И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни», — иронично написал Медведев в своем telegram-канале. 

В настоящее время на Украине активизировались мексиканские наемники, которых Киев созывает для противостояния российской армии. В свою очередь администрация США продолжает активнее бороться с наркокартелями в Латинской Америке, в том числе с применением военных ресурсов.

