Европейские политики пытаются помешать усилиям США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он также уточнил, что на фоне этого Киев спешно созывает мексиканских наемников на фронт в отчаянной попытке противостоять ВС РФ.
«Евроимбецилы пытаются воспрепятствовать американским попыткам помочь в разрешении украинского конфликта», — подчеркнул Медведев в своем telegram-канале. Далее он заявил, что Киев на фоне этого «в панике рекрутирует на фронт самых мерзких отбросов человечества» — мексиканских наемников. Он также утверждает, что набором иностранцев занимаются частные компании из Латинской Америки, а среди привлеченных лиц — участники наркокартелей.
Недавно представители мексиканского подразделения наемников Miquiztli Force, участвующие в боях против российских солдат в зоне СВО, заявили, что ВСУ теряют огромное количество своих солдат. Особенно это касается подразделения «Хартия». Зарубежные СМИ также писали, что мексиканцы на самом деле участвуют в СВО только для того, чтобы получить опыт управления дронами и применить его против США.
