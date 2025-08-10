Аэропорт Геленджика принял первый рейс после введения ограничений

Аэропорт принял первый рейс с 8 августа
Аэропорт Геленджик принял первый рейс после снятия ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений принял первый рейс», — заявил Кореняко в telegram-канале. Полет совершила авиакомпания S7.
Аэропорт Гленджик был закрыт 8 августа. Он не принимал и не отправлял воздушные суда. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.
