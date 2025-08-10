Аэропорт Геленджика принял первый рейс после введения ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт принял первый рейс с 8 августа
Аэропорт принял первый рейс с 8 августа Фото:

Аэропорт Геленджик принял первый рейс после снятия ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений принял первый рейс», — заявил Кореняко в telegram-канале. Полет совершила авиакомпания S7.

Аэропорт Гленджик был закрыт 8 августа. Он не принимал и не отправлял воздушные суда. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Геленджик принял первый рейс после снятия ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений принял первый рейс», — заявил Кореняко в telegram-канале. Полет совершила авиакомпания S7. Аэропорт Гленджик был закрыт 8 августа. Он не принимал и не отправлял воздушные суда. Причиной таких мер стало обеспечение безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...