Китай пытается манипулировать США накануне возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина

FT: Китай потребовал от США ослабить контроль за чипами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай хочет ослабления тарифов США над чипами с высокопропускной памятью (HBM)
Китай хочет ослабления тарифов США над чипами с высокопропускной памятью (HBM) Фото:

Китай настаивает на смягчении экспортного контроля США за чипами с высокопропускной памятью (HBM). Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, Пекин выдвинул это требование накануне возможного саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над критически важным компонентом чипов искусственного интеллекта в рамках торговой сделки в преддверии возможного саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином», — передают журналисты. 

Причем Китай неоднократно поднимал этот вопрос в ходе торговых переговоров, продолжавшихся три месяца. По словам источников, действующие ограничения, введенные ранее Вашингтоном, существенно ограничивают возможности китайских компаний, таких как Huawei, в разработке собственных чипов для искусственного интеллекта.

В январе министерство торговли США опубликовало документ о введении новых ограничений на экспорт передовых чипов и моделей ИИ с целью предотвращения их использования недружественными странами. Китай неоднократно критиковал эти меры, называя их препятствием для технологического развития.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о  планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов. Затем стало известно о получении компанией Nvidia разрешения от администрации Трампа на экспорт в Китай чипов серии H20, используемых в сфере искусственного интеллекта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай настаивает на смягчении экспортного контроля США за чипами с высокопропускной памятью (HBM). Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, Пекин выдвинул это требование накануне возможного саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. «Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над критически важным компонентом чипов искусственного интеллекта в рамках торговой сделки в преддверии возможного саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином», — передают журналисты.  Причем Китай неоднократно поднимал этот вопрос в ходе торговых переговоров, продолжавшихся три месяца. По словам источников, действующие ограничения, введенные ранее Вашингтоном, существенно ограничивают возможности китайских компаний, таких как Huawei, в разработке собственных чипов для искусственного интеллекта. В январе министерство торговли США опубликовало документ о введении новых ограничений на экспорт передовых чипов и моделей ИИ с целью предотвращения их использования недружественными странами. Китай неоднократно критиковал эти меры, называя их препятствием для технологического развития. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о  планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов. Затем стало известно о получении компанией Nvidia разрешения от администрации Трампа на экспорт в Китай чипов серии H20, используемых в сфере искусственного интеллекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...