Китай пытается манипулировать США накануне возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина

Китай настаивает на смягчении экспортного контроля США за чипами с высокопропускной памятью (HBM). Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, Пекин выдвинул это требование накануне возможного саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над критически важным компонентом чипов искусственного интеллекта в рамках торговой сделки в преддверии возможного саммита между президентом Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином», — передают журналисты.
Причем Китай неоднократно поднимал этот вопрос в ходе торговых переговоров, продолжавшихся три месяца. По словам источников, действующие ограничения, введенные ранее Вашингтоном, существенно ограничивают возможности китайских компаний, таких как Huawei, в разработке собственных чипов для искусственного интеллекта.
В январе министерство торговли США опубликовало документ о введении новых ограничений на экспорт передовых чипов и моделей ИИ с целью предотвращения их использования недружественными странами. Китай неоднократно критиковал эти меры, называя их препятствием для технологического развития.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов. Затем стало известно о получении компанией Nvidia разрешения от администрации Трампа на экспорт в Китай чипов серии H20, используемых в сфере искусственного интеллекта.
