Трамп поставил ультиматум всему миру по поводу важнейших товаров

Трамп пообещал ввести 100%-е пошлины на все чипы и полупроводники, идущие в США

07 августа 2025 в 02:32 Размер текста - 17 +

США введут 100%-е пошлины на чипы полупроводники, поступащие в США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов и полупроводниковых приборов. Об этом он сообщил 6 августа, выступая в Овальном кабинете. Его заявление транслировала газета The New York Times. «Мы собираемся ввести очень высокие пошлины на чипы и полупроводники, 100%-ные пошлины на все чипы и полупроводниковые приборы, поставляемые в США», — подчеркнул Трамп во время выступления. Он добавил, что если компания обязуется строить производство в Соединённых Штатах, её не обложат пошлиной. По словам президента США, такие меры направлены на защиту американской промышленности и сокращение зависимости от зарубежных поставщиков. Он отметил, что введение новых пошлин позволит создать дополнительные рабочие места в США и простимулирует развитие отечественного производства высокотехнологичной продукции. Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения 100-процентных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров, однако, по данным The New York Times, подобные меры могут негативно отразиться на экономике самих США и их союзников, поскольку затрагивают важные отрасли, такие как энергетика и металлургия. Аналитики отмечают, что ранее Трамп неоднократно переносил сроки введения санкций, а подобные инициативы могут вызвать обострение отношений с Китаем и странами Евросоюза.

