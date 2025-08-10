Какие праздники отмечают 11 августа 2025: что можно и нельзя делать

Понедельник, 11 августа 2025 года, будет богат на различные праздники и памятные даты. В этот день православные верующие отметят Рождество святителя Николая Чудотворца, в народном календаре это день Калинника, а среди российских праздников особое место занимает День белого гриба. Также 11 августа будет отмечаться Международный день полета на воздушном шаре. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и особенности. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 11 августа 2025
Рождество святителя Николая Чудотворца
11 августа 2025 года Русская Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских. Это один из самых почитаемых святых на Руси, покровитель моряков, путешественников и детей.
Праздник Рождества святителя Николая не так широко известен в России, как два других дня памяти этого святого (19 декабря — день его успения и 22 мая — день перенесения мощей в город Бари). Это связано с тем, что празднование было возрождено относительно недавно — в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Николай Чудотворец родился в 258 году в городе Патаре, недалеко от Ликии, что на южном побережье Малой Азии. Его родители Феофан и Нонна были благочестивыми христианами, долгое время не имевшими детей. После многих молитв Господь даровал им сына, которого они обещали посвятить служению Богу.
Уже при рождении будущий святитель проявил свою чудотворную силу — исцелил свою мать от тяжелой болезни. Более того, во время крещения младенец Николай простоял на ногах в купели три часа без посторонней помощи, воздавая тем самым честь Святой Троице.
С ранних лет Николай вел подвижническую жизнь — постился, молился, изучал Священное Писание. Став священником, а затем и епископом Мир Ликийских, он прославился своим милосердием, помощью нуждающимся и чудесами.
Точное время установления празднования Рождества святителя Николая неизвестно, но есть сведения, что в XIII веке эта традиция уже существовала на Руси. В Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая. Однако в царствование Екатерины II общецерковное празднование было упразднено и возрождено лишь в XXI веке.
Народный праздник 11 августа 2025
Калинник
В народном календаре 11 августа отмечается праздник Калинник (по старому стилю — 29 июля). Первоначально название связано с именем святого мученика Каллиника Киликийского, жившего в III-IV веках. Однако созвучие имени святого с названием известной на Руси ягоды калины, которая как раз поспевает к этому времени, определило народное восприятие праздника.
Калина на Руси считалась символом чистой и непорочной красоты. Горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, выданной замуж без любви. Из калины крестьянки готовили различные блюда — кисели, компоты, толкли её с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. Особую популярность имели калинники — пироги с калиной, которые выпекались в русской печи на капустном листе.
Калинниками также называли утренние заморозки, которые уже случались в это время и могли погубить неубранный урожай. В северных губерниях крестьяне молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Мороком называли туман, который в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. Народная примета гласила: «Коли на Калинника туман — припасай косы про овес с ячменем». Интересно, что если спелый овес вновь зазеленеет, это считалось предвестником ненастной осени.
Что можно и нельзя делать 11 августа 2025
На Калинника (11 августа) существовали определенные традиции и запреты, которые соблюдались нашими предками. Что можно делать 11 августа:
Девушки заготавливали рябину, из которой делали обереги от злых сил. Рябина ассоциировалась с девичьей чистотой, огненной силой и солнечной энергией. Популярными оберегами были крестики из двух веточек рябины, перевязанные красной нитью; бусы из высушенных ягод; венки из веточек и ягод; куколки с рябиновыми прутиками.
В этот день старались завершить уборку злаков. Из нового зерна пекли хлеб, первый каравай разламывали в кругу семьи, угощали родных и оставляли кусочек для домового.
Калинник считался подходящим днем для избавления от негатива. Люди умывались рябиновой водой с добавлением ягод и веточек.
В православном календаре 11 августа 2025 отмечается Рождество Николая Чудотворца. В этот день рекомендуется посетить храм, помолиться святому, совершить добрые дела, например, сделать пожертвование или поработать волонтером.
Что запрещено делать 11 августа:
В этот день не рекомендовалось начинать важные дела вне дома, особенно связанные с путешествиями и переездами. Считалось, что энергия праздника помогала завершить уже начатое, а новое могло не увенчаться успехом.
Полагалось, что в этот день весь дом собирает энергетику на зиму, поэтому любые скандалы привлекали беду. Жилище старались держать в чистоте, прибирались и окуривали полынью или зверобоем.
Рябина считалась священным деревом, поэтому неосторожное обращение с ней запрещалось. Заготавливать её разрешалось только с благими намерениями.
В день Рождества Николая Чудотворца запрещалось сквернословить, сплетничать, желать кому-либо зла. Не рекомендовалось разбирать финансовые дела до полудня и пересчитывать мелочь, чтобы не ухудшить материальное положение семьи. Также считалось недопустимым отказывать в помощи нуждающимся.
Российский праздник 11 августа 2025
День белого гриба
11 августа 2025 года в России будет отмечаться относительно молодой, но уже полюбившийся многим праздник — День белого гриба. Этот праздник посвящен одному из самых ценных и популярных видов съедобных грибов.
Белый гриб, или боровик, справедливо считается царем грибов. Он распространен по всей европейской лесной зоне, в тайге, на Кавказе и хорошо адаптирован к различным видам почв, кроме торфянистых. Гурманы утверждают, что самые вкусные белые грибы растут в елово-березовых лесах, а собранные в сосняках имеют менее выраженный аромат и более рыхлую мякоть.
Этот представитель семейства болетовых известен под разными народными названиями — боровик, глухарь, бабка, желтяк, медвежник, пан. Отличается от многих других грибов крупными размерами, отменным вкусом и высокой питательностью, что позволяет готовить из него разнообразные блюда и делать заготовки на зиму.
Белый гриб был известен и популярен с древних времен. В Древнем Риме существовали даже специальные заведения для знатных женщин — болетарии (от латинского названия белого гриба — «болетус»), где из него делали косметические маски для выравнивания и отбеливания кожи.
По питательности белый гриб не уступает мясу, за что его называют «лесным мясом». В нем содержится много белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минералов. По содержанию солей кальция он сравним с изюмом и черносливом, по содержанию кальция и фосфора — с рыбой, а по наличию солей меди уступает только какао.
История праздника ведет свой отсчет с 1997 года. Когда по инициативе грибников было решено учредить День белого гриба, чтобы не только почтить «царя грибов», но и отметить богатство российской грибной флоры.
Международный праздник 11 августа 2025
День полета на воздушном шаре
11 августа ежегодно отмечается Международный день полета на воздушном шаре. Этот праздник учрежден в честь первого успешного полета на аэростате, совершенного братьями Монгольфье в августе 1783 года.
Братья Жозеф и Этьен Монгольфье, одержимые идеей поднять человека в воздух, после многолетних изысканий смогли создать воздушный шар, наполненный горячим воздухом. Их первый официальный полет состоялся 21 ноября 1783 года в Версале, когда шар поднялся на высоту 500 метров и пролетел 9 километров за 25 минут.
Уже в следующем, 1784 году, братья совершили полет с еще семью пассажирами на борту, что считается первым коммерческим полетом в истории воздухоплавания. С появлением воздушных шаров сбылась давняя мечта человечества о полетах. В России первый публичный полет на аэростате состоялся в 1874 году в Таганроге и был организован капитаном Бюннелем.
Сегодня воздушные шары активно используются в рекреационных, спортивных и туристических целях. Во многих странах мира в этот день проводятся массовые старты аэростатов, спортивные соревнования и впечатляющие вечерние «свечения» шаров. Например, в России популярностью пользуется фестиваль «Небо России» в Рязанской области, собирающий десятки команд воздухоплавателей.
Многие люди выбирают этот день для романтических полетов и свиданий. С высоты птичьего полета открываются удивительные виды на леса, луга, города и озера. Можно наблюдать за дикими животными или птицами, встретить рассвет или полюбоваться закатом. В 2023 году Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд, преодолев 2540 километров на воздушном шаре.
Особой популярностью среди туристов пользуются полеты на воздушных шарах в Каппадокии (Турция), где можно увидеть уникальные вулканические ландшафты с высоты птичьего полета. Если вы хотите отметить этот праздник, можно посетить один из фестивалей воздухоплавания, например, в Нижнем Новгороде или Суздале.
Также многие компании предлагают привязные подъемы на высоту до 50 метров — такой полет обойдется примерно в 10 000 рублей. Даже если у вас нет возможности подняться в небо, наблюдение за воздушными шарами — завораживающее зрелище, объединяющее людей разных возрастов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.