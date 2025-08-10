Украине предрекли катастрофу из-за отказа Трампа звать Зеленского на переговоры с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина с американским главой Дональдом Трампом на Аляске станет настоящей катастрофой для Украины. Такого мнения придерживается аналитик Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер.
«Для Украины это катастрофа», — подчеркнул Майстер. Его слова передает газета The New York Times. По мнению аналитика, ситуацию для Киева усугубляет тот факт, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на предстоящий саммит. Майстер подчеркивает, что цели Украины и США в контексте украинского конфликта различаются, что также не идет на пользу Киеву.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она, предварительно, пройдет в Анкоридже. Украинского лидера на встречу не позвали, что вызвало у него обеспокоенность. В настоящее время он пытается заручиться поддержкой западных политиков. При этом в Белом доме отмечают, что присутствие лидера Украины на Аляске обсуждается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.