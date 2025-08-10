Украине предрекли катастрофу из-за отказа Трампа звать Зеленского на переговоры с Путиным

NYT: встреча Путина и Трампа на Аляске станет катастрофой для Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Путина и Трампа на Аляске рискует стать катастрофой для Украины, пишет NYT
Встреча Путина и Трампа на Аляске рискует стать катастрофой для Украины, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Встреча президента России Владимира Путина с американским главой Дональдом Трампом на Аляске станет настоящей катастрофой для Украины. Такого мнения придерживается аналитик Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер. 

«Для Украины это катастрофа», — подчеркнул Майстер. Его слова передает газета The New York Times. По мнению аналитика, ситуацию для Киева усугубляет тот факт, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на предстоящий саммит. Майстер подчеркивает, что цели Украины и США в контексте украинского конфликта различаются, что также не идет на пользу Киеву.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она, предварительно, пройдет в Анкоридже. Украинского лидера на встречу не позвали, что вызвало у него обеспокоенность. В настоящее время он пытается заручиться поддержкой западных политиков. При этом в Белом доме отмечают, что присутствие лидера Украины на Аляске обсуждается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента России Владимира Путина с американским главой Дональдом Трампом на Аляске станет настоящей катастрофой для Украины. Такого мнения придерживается аналитик Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер.  «Для Украины это катастрофа», — подчеркнул Майстер. Его слова передает газета The New York Times. По мнению аналитика, ситуацию для Киева усугубляет тот факт, что украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на предстоящий саммит. Майстер подчеркивает, что цели Украины и США в контексте украинского конфликта различаются, что также не идет на пользу Киеву. Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Она, предварительно, пройдет в Анкоридже. Украинского лидера на встречу не позвали, что вызвало у него обеспокоенность. В настоящее время он пытается заручиться поддержкой западных политиков. При этом в Белом доме отмечают, что присутствие лидера Украины на Аляске обсуждается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...