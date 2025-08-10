Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс

Российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных в Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«...нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс...», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве отметили, что удары также были нанесены по складам БПЛА большой дальности и пунктам временной дисклокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. По данным Минобороны, атака была проведена с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Ранее в Днепропетровской области уже фиксировались удары по инфраструктуре: в Кривом Роге после взрывов было разрушено промышленное предприятие и нарушено водоснабжение. Эти атаки участились после теракта на Крымском мосту, когда Россия заявила о начале ответных ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.