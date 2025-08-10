Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс

ВС РФ уничтожили железнодорожные пути, через которые ВСУ осуществляли переброску
ВС РФ уничтожили железнодорожные пути, через которые ВСУ осуществляли переброску
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных в Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«...нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс...», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве отметили, что удары также были нанесены по складам БПЛА большой дальности и пунктам временной дисклокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. По данным Минобороны, атака была проведена с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее в Днепропетровской области уже фиксировались удары по инфраструктуре: в Кривом Роге после взрывов было разрушено промышленное предприятие и нарушено водоснабжение. Эти атаки участились после теракта на Крымском мосту, когда Россия заявила о начале ответных ударов по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины.

