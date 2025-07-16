В Днепропетровской области разрушено промышленное предприятие

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Глава совета обороны Кривого рога Вилкул сообщил о разрушении промышленного предприятия
Глава совета обороны Кривого рога Вилкул сообщил о разрушении промышленного предприятия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом роге Днепропетровской области после взрывов разрушено промышленное предприятие. Об этом написал глава совета обороны города Александр Вилкул.

«Разрушено промышленное предприятие в кривом роге Днепропетровской области. Было обесточено несколько районов города, водоснабжение было переведено на генераторы», — написал Викул в своем telegram-канале. Глава совета обороны отметил, что на утро водоснабжение было восстановлено, кроме нескольких абонентов.

После теракта ВСУ на Крымском мосту Россия начала наносить удары в ответ. Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Не так давно российские военные нанесли массированный удар по Киеву при помощи ударных дронов и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это стало ответом после ночных атак Украины, когда сразу несколько регионов России подверглись атакам полсотням беспилотников.

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В Кривом роге Днепропетровской области после взрывов разрушено промышленное предприятие. Об этом написал глава совета обороны города Александр Вилкул. «Разрушено промышленное предприятие в кривом роге Днепропетровской области. Было обесточено несколько районов города, водоснабжение было переведено на генераторы», — написал Викул в своем telegram-канале. Глава совета обороны отметил, что на утро водоснабжение было восстановлено, кроме нескольких абонентов. После теракта ВСУ на Крымском мосту Россия начала наносить удары в ответ. Следственный комитет России возбудил дело по статье «Терроризм» после взрыва. Глава СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Не так давно российские военные нанесли массированный удар по Киеву при помощи ударных дронов и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это стало ответом после ночных атак Украины, когда сразу несколько регионов России подверглись атакам полсотням беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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