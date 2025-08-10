Врач рассказала, как справиться с последствиями магнитных бурь

Для снижения негативного воздействия магнитных бурь стоит соблюдать режим сна, избегать переутомления и стрессов. Кроме того, она рекомендует увеличить потребление воды, уменьшить количество соли в рационе, а также не менять схему приема назначенных препаратов без консультации специалиста. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова.
«Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и эмоциональных перегрузок. Особое внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму — увеличить потребление воды и ограничить соль в рационе», — пишет Life.ru со ссылкой на слова эндокринолога. Жучкова подчеркнула, что полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, однако при внимательном отношении к собственному здоровью их последствия можно минимизировать.
Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, напомнила врач. По словам специалиста, в дни повышенной солнечной активности возрастает риск скачков артериального давления, головных болей и тревожности, что особенно опасно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. «В такие периоды усиливается склонность к тромбообразованию, снижается насыщение тканей кислородом и нарушается газообмен. Это увеличивает риски серьезных осложнений, включая инфаркты, инсульты, гипертонические кризы и мигрени», — продолжила Жучкова.
Она также отметила, что магнитные волны способны усугубить состояние пациентов с психическими расстройствами — возможны повышение раздражительности и обострение симптомов. Врач рекомендует в такие дни тщательно следить за своим состоянием.
Ранее на Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря. В пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. Какой силы будет магнитная буря 11 аугуста 2025 — прогноз в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.