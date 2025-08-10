Врач рассказала, как справиться с последствиями магнитных бурь

Эндокринолог Жучкова: пережить магнитные бури поможет отказ от соли в рационе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимизировать риски от влияния магнитной бури может правильный режим сна
Минимизировать риски от влияния магнитной бури может правильный режим сна Фото:

Для снижения негативного воздействия магнитных бурь стоит соблюдать режим сна, избегать переутомления и стрессов. Кроме того, она рекомендует увеличить потребление воды, уменьшить количество соли в рационе, а также не менять схему приема назначенных препаратов без консультации специалиста. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова.

«Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и эмоциональных перегрузок. Особое внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму — увеличить потребление воды и ограничить соль в рационе», — пишет Life.ru со ссылкой на слова эндокринолога. Жучкова подчеркнула, что полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, однако при внимательном отношении к собственному здоровью их последствия можно минимизировать.

Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, напомнила врач. По словам специалиста, в дни повышенной солнечной активности возрастает риск скачков артериального давления, головных болей и тревожности, что особенно опасно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. «В такие периоды усиливается склонность к тромбообразованию, снижается насыщение тканей кислородом и нарушается газообмен. Это увеличивает риски серьезных осложнений, включая инфаркты, инсульты, гипертонические кризы и мигрени», — продолжила Жучкова.

Она также отметила, что магнитные волны способны усугубить состояние пациентов с психическими расстройствами — возможны повышение раздражительности и обострение симптомов. Врач рекомендует в такие дни тщательно следить за своим состоянием.

Ранее на Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря. В пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. Какой силы будет магнитная буря 11 аугуста 2025 — прогноз в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для снижения негативного воздействия магнитных бурь стоит соблюдать режим сна, избегать переутомления и стрессов. Кроме того, она рекомендует увеличить потребление воды, уменьшить количество соли в рационе, а также не менять схему приема назначенных препаратов без консультации специалиста. Об этом заявила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова. «Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и эмоциональных перегрузок. Особое внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму — увеличить потребление воды и ограничить соль в рационе», — пишет Life.ru со ссылкой на слова эндокринолога. Жучкова подчеркнула, что полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, однако при внимательном отношении к собственному здоровью их последствия можно минимизировать. Магнитные бури могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, напомнила врач. По словам специалиста, в дни повышенной солнечной активности возрастает риск скачков артериального давления, головных болей и тревожности, что особенно опасно для людей с заболеваниями сердца и сосудов. «В такие периоды усиливается склонность к тромбообразованию, снижается насыщение тканей кислородом и нарушается газообмен. Это увеличивает риски серьезных осложнений, включая инфаркты, инсульты, гипертонические кризы и мигрени», — продолжила Жучкова. Она также отметила, что магнитные волны способны усугубить состояние пациентов с психическими расстройствами — возможны повышение раздражительности и обострение симптомов. Врач рекомендует в такие дни тщательно следить за своим состоянием. Ранее на Земле завершилась тридцатичасовая магнитная буря. В пике буря достигла уровня G2.0, что стало самым сильным значением с июня. Какой силы будет магнитная буря 11 аугуста 2025 — прогноз в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...