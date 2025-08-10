Рябков объяснил, почему Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и малой дальности

Рябков: риск ядерного конфликта сохраняется
Рябков заявил, что Россия была вынуждена отменить мораторий на РСМД
Рябков заявил, что Россия была вынуждена отменить мораторий на РСМД

Россия приняла решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за сохраняющегося риска ядерного конфликта и роста военной активности США и их союзников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Риск ядерного конфликта сохраняется. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся, не в пользу этих столиц, обстоятельства. Это тревожный знак», — подчеркнул Рябков в интервью журналистке Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1».

По словам дипломата, американские системы все чаще начали появляться в регионах, которые напрямую влияют на безопасность страны. Замглавы МИД отметил, что перспектива полного отсутствия механизмов контроля над ядерными вооружениями становится все более реальной. В этой ситуации, по его словам, Москва не могла поступить иначе и была вынуждена отказаться от одностороннего моратория на размещение ракет.

Рябков также указал, что альтернативой стал бы отказ от реагирования на действия США и их союзников, в частности европейских стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия обязана принимать такие меры для предотвращения дальнейшей эскалации и сдерживания потенциальной угрозы со стороны западных государств.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году Россия добровольно взяла на себя обязательство не размещать такие вооружения и предлагала странам НАТО и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддержать аналогичный мораторий. Однако, по данным МИД РФ, размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к пересмотру этой позиции.

