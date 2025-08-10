Рябков объяснил, почему Россия сняла мораторий на размещение ракет средней и малой дальности

Россия приняла решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) из-за сохраняющегося риска ядерного конфликта и роста военной активности США и их союзников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Риск ядерного конфликта сохраняется. Есть признаки того, что в некоторых столицах по-прежнему допускают ядерную опцию как вариант реагирования на те или иные резко изменившиеся, не в пользу этих столиц, обстоятельства. Это тревожный знак», — подчеркнул Рябков в интервью журналистке Ольге Скабеевой на телеканале «Россия 1».
По словам дипломата, американские системы все чаще начали появляться в регионах, которые напрямую влияют на безопасность страны. Замглавы МИД отметил, что перспектива полного отсутствия механизмов контроля над ядерными вооружениями становится все более реальной. В этой ситуации, по его словам, Москва не могла поступить иначе и была вынуждена отказаться от одностороннего моратория на размещение ракет.
Рябков также указал, что альтернативой стал бы отказ от реагирования на действия США и их союзников, в частности европейских стран НАТО. Он подчеркнул, что Россия обязана принимать такие меры для предотвращения дальнейшей эскалации и сдерживания потенциальной угрозы со стороны западных государств.
После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году Россия добровольно взяла на себя обязательство не размещать такие вооружения и предлагала странам НАТО и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддержать аналогичный мораторий. Однако, по данным МИД РФ, размещение американских ракет в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе привело к пересмотру этой позиции.
