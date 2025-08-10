«Она изменилась»: соседи — про екатеринбурженку, убившую детей и покончившую с собой. Фото, видео

Соседи хорошо отзывались о враче, которая убила своих детей в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина убила своих детей утром 10 августа
Женщина убила своих детей утром 10 августа Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила двух детей и покончила с собой

Соседи женщины Ляны, которая убила двоих детей затем свела счеты с жизнью в Екатеринбурге, была приятной соседкой. Она хорошо общалась со всеми сожителями, с кем-то даже дружила, но незадолго до трагедии она изменилась. Об этом URA.RU рассказали соседи женщины.

«Все хорошо было. Мы в шоке все. Шума никогда не было в этой семье. Спокойно жили, дружили 45 лет. Знали друг друга», — рассказал житель квартиры, живущий по соседству от места трагедии. По сообщению женщины с нижнего этажа, за детьми и самой Ляной никогда замечали каких-то странностей. «И дети нормальные, и она нормальная. Матом в этой семье никогда не ругались».

Жительница с шестого этажа дома рассказала, что в последний год Ляна стала более замкнутой и уставшей. «Этим летом она изменилась. Если раньше общались с ней спокойно, то с этого лета уже более настороженно. У нас также двое детей, как и у нее, поэтому обсуждали садик». По ее словам, у мальчика были проблемы с развитием.

Жительница первого этажа по имени Татьяна поделилась, что еще вчера Ляна выходила гулять вместе с сыном и все у них было хорошо. Для нее вся ситуация стала настоящим шоком. «Вчера буквально видела, как она с сыном гуляла из окна. Все у нее хорошо было. Подавленной она не выглядела. Я даже не подозревала, что могло случиться такое», — поделилась Татьяна.  

Соседи также рассказали, что дети никогда не проявляли агрессии к кому-либо. Они могли покричать на улице, играть с палками, но злобы ни на кого не держали, просто резвились.

Трагедия произошла утром 10 августа. Силовики нашли Ляну и ее детей мертвыми. Бабушка ребят забеспокоилась, что женщина не выходит на связь и позвонила в полицию. По предварительным данным, Ляна сначала убила сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. СКР возбудил уголовное дело по этому факту, тела направили на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соседи женщины Ляны, которая убила двоих детей затем свела счеты с жизнью в Екатеринбурге, была приятной соседкой. Она хорошо общалась со всеми сожителями, с кем-то даже дружила, но незадолго до трагедии она изменилась. Об этом URA.RU рассказали соседи женщины. «Все хорошо было. Мы в шоке все. Шума никогда не было в этой семье. Спокойно жили, дружили 45 лет. Знали друг друга», — рассказал житель квартиры, живущий по соседству от места трагедии. По сообщению женщины с нижнего этажа, за детьми и самой Ляной никогда замечали каких-то странностей. «И дети нормальные, и она нормальная. Матом в этой семье никогда не ругались». Жительница с шестого этажа дома рассказала, что в последний год Ляна стала более замкнутой и уставшей. «Этим летом она изменилась. Если раньше общались с ней спокойно, то с этого лета уже более настороженно. У нас также двое детей, как и у нее, поэтому обсуждали садик». По ее словам, у мальчика были проблемы с развитием. Жительница первого этажа по имени Татьяна поделилась, что еще вчера Ляна выходила гулять вместе с сыном и все у них было хорошо. Для нее вся ситуация стала настоящим шоком. «Вчера буквально видела, как она с сыном гуляла из окна. Все у нее хорошо было. Подавленной она не выглядела. Я даже не подозревала, что могло случиться такое», — поделилась Татьяна.   Соседи также рассказали, что дети никогда не проявляли агрессии к кому-либо. Они могли покричать на улице, играть с палками, но злобы ни на кого не держали, просто резвились. Трагедия произошла утром 10 августа. Силовики нашли Ляну и ее детей мертвыми. Бабушка ребят забеспокоилась, что женщина не выходит на связь и позвонила в полицию. По предварительным данным, Ляна сначала убила сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. СКР возбудил уголовное дело по этому факту, тела направили на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...