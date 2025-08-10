Соседи женщины Ляны, которая убила двоих детей затем свела счеты с жизнью в Екатеринбурге, была приятной соседкой. Она хорошо общалась со всеми сожителями, с кем-то даже дружила, но незадолго до трагедии она изменилась. Об этом URA.RU рассказали соседи женщины.
«Все хорошо было. Мы в шоке все. Шума никогда не было в этой семье. Спокойно жили, дружили 45 лет. Знали друг друга», — рассказал житель квартиры, живущий по соседству от места трагедии. По сообщению женщины с нижнего этажа, за детьми и самой Ляной никогда замечали каких-то странностей. «И дети нормальные, и она нормальная. Матом в этой семье никогда не ругались».
Жительница с шестого этажа дома рассказала, что в последний год Ляна стала более замкнутой и уставшей. «Этим летом она изменилась. Если раньше общались с ней спокойно, то с этого лета уже более настороженно. У нас также двое детей, как и у нее, поэтому обсуждали садик». По ее словам, у мальчика были проблемы с развитием.
Жительница первого этажа по имени Татьяна поделилась, что еще вчера Ляна выходила гулять вместе с сыном и все у них было хорошо. Для нее вся ситуация стала настоящим шоком. «Вчера буквально видела, как она с сыном гуляла из окна. Все у нее хорошо было. Подавленной она не выглядела. Я даже не подозревала, что могло случиться такое», — поделилась Татьяна.
Соседи также рассказали, что дети никогда не проявляли агрессии к кому-либо. Они могли покричать на улице, играть с палками, но злобы ни на кого не держали, просто резвились.
Трагедия произошла утром 10 августа. Силовики нашли Ляну и ее детей мертвыми. Бабушка ребят забеспокоилась, что женщина не выходит на связь и позвонила в полицию. По предварительным данным, Ляна сначала убила сына и трехлетнюю дочь, а затем свела счеты с жизнью. СКР возбудил уголовное дело по этому факту, тела направили на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.
