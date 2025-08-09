09 августа 2025

В Перми на продажу выставили списанный самолет МиГ-29. Фото

По словам продавца, объект является готовым проектом для городского пространства
По словам продавца, объект является готовым проектом для городского пространства

В Индустриальном районе Перми на продажу выставили арт-объект — фронтовой истребитель МиГ-29. Композицию оценили в 40 млн рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается уникальный арт-объект с настоящим истребителем МиГ-29, интегрированным в архитектурную композицию. Самолет установлен в утопленную полусферическую бетонную чашу носом вниз. Цена: 40 000 000 рублей», — указано на платформе «Авито».

Продавец пояснил URA.RU, что самолет ранее являлся частью экспозиции Пермского музея авиации, куда он попал из расформированного военного училища. Площадку под открытым небом организовали в прикамской столице в 2000 году. В дальнейшем инвестиций стало не хватать и музей закрыли. После этого часть экспонатов вывезли в Верхнюю Пышму.

