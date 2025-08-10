Фигуристку Трусову с первенцем выписали из роддома

Трусова выписалась из роддома после рождения сына
Трусова выписалась из роддома после рождения сына Фото:

Олимпийская вице-чемпионка по фигурному катанию Александра Трусова (Игнатова) 10 августа сообщила о выписке из роддома с новорожденным сыном. Об этом спортсменка рассказала в своем telegram-канале, опубликовав видео поездки домой.

«Мы выписались из роддома, уже едем домой», — заявила Трусова. Она уточнила, что ребенок родился 6 августа. Имя мальчика и личность отца фигуристка пока не раскрывает, предложив подписчикам самим угадать имя сына.

О беременности Александра Трусова сообщила в марте 2025 года, после завершения профессиональной спортивной карьеры. Ее супруг Макар Игнатов также является титулованным фигуристом, серебряным призером чемпионата России. Для 21-летней спортсменки это первый ребенок.

