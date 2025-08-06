Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой

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Трусова родила первенца, о чем поделилась в соцсетях
Трусова родила первенца, о чем поделилась в соцсетях Фото:

Олимпийская чемпионка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) стала мамой. Об этом сообщила сама фигуристка в своем telegram-канале.

«Родила!» — написала спортсменка, подтвердив радостную новость для поклонников. Пол ребенка неизвестен.

Александре Трусовой 21 год. Она известна как серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира и призовых мест на чемпионатах Европы. Ее супруг, фигурист Макар Игнатов, является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России. Ему 25 лет.

Ранее Александра Трусова завершила профессиональную спортивную карьеру. В марте она призналась, что ждет первенца.

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Олимпийская чемпионка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) стала мамой. Об этом сообщила сама фигуристка в своем telegram-канале. «Родила!» — написала спортсменка, подтвердив радостную новость для поклонников. Пол ребенка неизвестен. Александре Трусовой 21 год. Она известна как серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира и призовых мест на чемпионатах Европы. Ее супруг, фигурист Макар Игнатов, является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России. Ему 25 лет. Ранее Александра Трусова завершила профессиональную спортивную карьеру. В марте она призналась, что ждет первенца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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