Олимпийская чемпионка Трусова впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) стала мамой. Об этом сообщила сама фигуристка в своем telegram-канале.
«Родила!» — написала спортсменка, подтвердив радостную новость для поклонников. Пол ребенка неизвестен.
Александре Трусовой 21 год. Она известна как серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира и призовых мест на чемпионатах Европы. Ее супруг, фигурист Макар Игнатов, является серебряным призером чемпионата России и двукратным победителем Финала Кубка России. Ему 25 лет.
Ранее Александра Трусова завершила профессиональную спортивную карьеру. В марте она призналась, что ждет первенца.
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