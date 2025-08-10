Во Франции раскрыли, к чему приведет поставка Mirage 2000 Украине

AgoraVox: передача Украине Mirage 2000 наносит ущерб Франции
Во Франции пожалели, что передали Украине истребители Mirage 2000
Во Франции пожалели, что передали Украине истребители Mirage 2000

Передача Украине истребителей Mirage 2000 наносит ущерб обороноспособности Франции и становится серьезным финансовым бременем для страны. Об этом сообщил французский портал AgoraVox со ссылкой на мнение своего обозревателя Патриса Браво.

«Передача Украине французских Mirage 2000 несет в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его Вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов», — отмечается в публикации портала. Патрис Браво также указывает, что из-за политики сокращения государственных расходов и жесткой экономии восполнить потери французских арсеналов сейчас невозможно. По его мнению, дальнейшие поставки самолетов Украине могут усугубить дефицит техники и снаряжения во французской армии.

Ранее Вооруженные силы Украины впервые применили Mirage 2000, полученные от Франции. В российском МИД заявили, что появление этих истребителей не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт и не приводят к стратегическим изменениям на фронте.

Один из истребителей Mirage 2000 состоящий на вооружении Воздушных сил ВСУ, 23 июля потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевого задания.

