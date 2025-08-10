Передача Украине истребителей Mirage 2000 наносит ущерб обороноспособности Франции и становится серьезным финансовым бременем для страны. Об этом сообщил французский портал AgoraVox со ссылкой на мнение своего обозревателя Патриса Браво.
«Передача Украине французских Mirage 2000 несет в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его Вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов», — отмечается в публикации портала. Патрис Браво также указывает, что из-за политики сокращения государственных расходов и жесткой экономии восполнить потери французских арсеналов сейчас невозможно. По его мнению, дальнейшие поставки самолетов Украине могут усугубить дефицит техники и снаряжения во французской армии.
Ранее Вооруженные силы Украины впервые применили Mirage 2000, полученные от Франции. В российском МИД заявили, что появление этих истребителей не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что западные поставки оружия лишь затягивают конфликт и не приводят к стратегическим изменениям на фронте.
Один из истребителей Mirage 2000 состоящий на вооружении Воздушных сил ВСУ, 23 июля потерпел крушение в Волынской области на западе страны. Самолет потерпел крушение во время выполнения боевого задания.
