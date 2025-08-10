Во Франции горит завод хлоросодержащих продуктов

Пожар произошел на заводе по производству хлоросодержащих продуктов в коммуне Леденон на юге Франции. Префектура департамента Гар сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации и рекомендовала жителям в радиусе 825 метров от предприятия укрыться в зданиях.
«В связи с пожаром, затронувшим завод Hydrapro в Леденоне, открыт оперативный центр департамента (кризисный штаб). Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий. Это касается жилых домов в Леденоне», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Оно опубликовано в соцсети Х.
Пожарные локализовали возгорание, сейчас продолжается фаза тушения очагов. Из-за особенностей химической продукции этот процесс может занять длительное время. Жителям рекомендовано не покидать дома, закрыть окна и двери, а также следить за официальными инструкциями. Данных о пострадавших нет. Власти продолжают мониторинг ситуации.
Ранее газета La Parisien сообщила, что лесной пожар в департаменте Од на юге Франции стал крупнейшим за последние 20 лет, охватив за сутки 13 тысяч гектаров. По данным базы о лесных пожарах, ни один пожар не затронул столько гектаров во Франции за этот период. В результате пожара погибла женщина, отказавшаяся эвакуироваться, еще девять человек пострадали. Пламя уничтожило около 30 машин и 25 домов, еще 2,5 тысяч домохозяйств остались без электричества. Многие автодороги были перекрыты, и ожидается, что огонь продолжит распространяться из-за сильных порывов ветра, передает RT.
