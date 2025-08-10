Прощание с Бутусовым пройдет в Москве, похороны — в Петербурге

Юрия Бутусова похоронят в Москве, хотя прощание состоится в Санкт-Петербурге
Прощание с известным театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело кремируют и похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам супруга Бутусова Мария.

«Похороны в Питере, прощание в Москве. [Будет] кремация», — рассказала она, отметив, что дата прощания пока не определена. Ее слова передает ТАСС.

О смерти Юрия Бутусова стало известно накануне. Как ранее сообщила актриса Варвара Шмыкова, режиссер скончался на 64-м году жизни.

Позднее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что причиной трагедии стал несчастный случай. Бутусов утонул во время купания в море в Болгарии, где находился на отдыхе вместе с семьей, передает RT.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Он возглавлял Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сначала как главный режиссер (2011—2017), а затем как художественный руководитель (2017—2018).

С 2018 по 2022 год занимал пост главного режиссера Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Также Бутусов сотрудничал с ведущими театральными коллективами страны, включая театр «Сатирикон», МХТ имени А. П. Чехова и Александринский театр.

