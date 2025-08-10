Прощание с Бутусовым пройдет в Москве, похороны — в Петербурге

Прощание с известным театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело кремируют и похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила журналистам супруга Бутусова Мария.
«Похороны в Питере, прощание в Москве. [Будет] кремация», — рассказала она, отметив, что дата прощания пока не определена. Ее слова передает ТАСС.
О смерти Юрия Бутусова стало известно накануне. Как ранее сообщила актриса Варвара Шмыкова, режиссер скончался на 64-м году жизни.
Позднее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок уточнил, что причиной трагедии стал несчастный случай. Бутусов утонул во время купания в море в Болгарии, где находился на отдыхе вместе с семьей, передает RT.
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Он возглавлял Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сначала как главный режиссер (2011—2017), а затем как художественный руководитель (2017—2018).
С 2018 по 2022 год занимал пост главного режиссера Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова. Также Бутусов сотрудничал с ведущими театральными коллективами страны, включая театр «Сатирикон», МХТ имени А. П. Чехова и Александринский театр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.