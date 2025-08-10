От судостроительства до мировой известности в драматургии: как жил и умер режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер, лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Юрий Бутусов умер 10 августа в возрасте 63 лет. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях театрального критика и заместителя худрука Театра Наций Романа Должанского и коллег драматурга. На данный момент подробностей и официальных заявлений насчет смерти Бутусова не приводится. Как жил и чего достиг в театральной сфере Юрий Бутусов — в материале URA.RU.
Юность драматурга
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Прежде чем посвятить себя театру, он завершил обучение в судостроительном институте и некоторое время работал по специальности, а также пробовал себя в разных профессиях. В 1996 году будущий драматург окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где учился в мастерской профессора, доктора искусствоведения и лауреата премии «Фигаро» Ирины Малочевской, передает портал «Кино-театр.ру».
Еще в начале карьеры — в студенческие годы — Бутусов выделился среди коллег оригинальным сценическим стилем и способностью предлагать новые интерпретации классических произведений. Именно это и привлекло к нему внимание театрального сообщества.
Первые шаги в карьере и мгновенная известность
Юрий Бутусов привлек к себе внимание студенческими постановками: «Женитьба» по произведению Н. В. Гоголя (1995) и «Парадоксалист», основанная на «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского (1996). Его дипломная работа — спектакль «В ожидании Годо» С. Беккета, представленный в Театре на Крюковом канале в 1996 году, была признана значимым культурным проектом и удостоена двух премий фестиваля «Золотая Маска». Также она получила высшую награду за режиссуру на петербургском фестивале «Рождественский парад».
С того же года, по приглашению режиссера Вадима Пази, Бутусов режиссировал в Санкт-Петербургском театре им. Ленсовета. В 2002 году по инициативе Константина Райкина его пригласили в театр «Сатирикон» для постановки пьесы Эжена Ионеско «Макбетт» — сатира на одноименное произведение писателя Уильяма Шекспира. В дальнейшем на этой сцене драматург поставил ряд значимых спектаклей: «Ричард III» (2004), «Король Лир» (2006), «Чайку» (2011) и «Отелло» (2013). Его работы часто отличались смелыми сценографическими решениями и глубоким психологизмом.
С февраля 2011 по март 2018 года Юрий Бутусов занимал должность главного режиссера театра им. Ленсовета, а в 2017 году переведен на должность худрука. В период с 2018 по 2022 год он работал в Московском академическом театре им. Вахтангова в качестве главного режиссера. Однако в конце 2022 года Бутусов уехал во Францию. В следуем году стало известно, что он работал в Вильнюсе над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», представив ее на сцене Старого театра.
Помимо прочего, Юрий Бутусов режиссировал в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также работал за рубежом — в Польше, Южной Корее, Норвегии и Болгарии.
Бутусов обучал студентов театральному искусству
В сентябре 2020 года драматург впервые сформировал собственную режиссерскую группу на базе ГИТИСа. В число педагогов его мастерской вошли Олег Долин, Александр Хухлин, Александра Урсуляк, Агриппина Стеклова и Надя Кубайлат. Помимо этого, Юрий Бутусов преподавал в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Награды
Юрий Бутусов в 1997 году был удостоен высшей театральной награды Санкт-Петербурга — премии «Золотой софит» за лучший спектакль на малой сцене («Войцек» в театре им. Ленсовета). На следующий год он стал лауреатом Международной премии имени К.С. Станиславского в категории «Лучшая режиссерская работа сезона» за постановку спектакля «Сторож» в Театре на Литейном.
В 1999, 2012, 2015 и 2018 годах он стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска» в номинациях «Драма / Работа режиссера» и «Лучшая работа режиссера в драме» за спектакли «В ожидании Годо», «Чайка», «Три сестры» и «Дядя Ваня». Они были поставлены на сценах театров им. Ленсовета и «Сатирикон».
При этом в 2014 году Бутусову была вручена спецпремия жюри драматического театра и театра кукол в рамках «Золотой маски» за постановки «Добрый человек из Сезуана» (театр им. А. С. Пушкина, Москва) и «Макбет. Кино» (театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург). В 2016 году театральное сообщество удостоило режиссера премии «Петрополь».
- 2005 год — лауреат премии «Чайка» за постановку «Король Лир»;
- 2013 год — лауреат премии «Хрустальная Турандот» (театральный сезон 2012—2013) за лучшую режиссуру спектакля «Добрый человек из Сезуана» в театре им. А. С. Пушкина;
- 2015 год — получил две награды премии «Золотой софит» за спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» — как лучший спектакль на большой сцене и за лучшую работу режиссера.
Предполагаемая причина смерти Бутусова
Театральный режиссер скончался на 64-м году жизни. Информацию о его смерти написала в Facebook* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) актриса Варвара Шмыкова. Она сообщила, что подобное — огромное горе, а также выразила соболезнования.
О трагедии также сообщили театральный критик Роман Должанский, режиссер Александр Молочников и художник Александр Шишкин-Хокусай. «Мне страшно это писать, но это так. Погиб Юра. Бутусов», — написал в соцсетях Должанский.
На данный момент официальная информация об обстоятельствах смерти режиссера не публиковалась. Однако директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок заявил, что, предварительно, драматург утонул в море во время отдыха с семьей в Болгарии.
*Facebook — соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
