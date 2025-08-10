Томаты трескаются в августе: как предотвратить и сохранить урожай — советы биолога

Август для томатов — проверка на прочность. Неважно, как хорошо ухаживали за грядками — иногда помидоры вдруг покрываются трещинами. И причин этому несколько — от неправильного полива до дефицита микроэлементов. Почему плоды трескаются и как сохранить томаты крепкими и сочными — в материале URA.RU.
Почему помидоры трескаются в августе
«Главная причина растрескивания томатов — неотрегулированный полив: то сухо, то густо», — отмечает кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов. Если растение долго недополучает влагу, а затем получает ее в избытке — после ливня или обильного полива — плоды начинают резко расти, а кожица не успевает растягиваться и лопается.
Схожий эффект дает и переизбыток азота в момент созревания. По словам эксперта, навоз, внесенный весной, начинает активно отдавать азот только через два–три месяца (сроки зависят от условий почвы и температуры), и внезапный приток питания в этот период запускает бурный рост тканей. Дефицит микроэлементов — бора, марганца и других — также делает кожицу менее эластичной и подверженной повреждениям.
Важную роль играют и перепады температуры. Особенно в поликарбонатных теплицах, где в жаркий день температура может подниматься до +30…+40 °C без проветривания, а ночью заметно падать. «Эти качели нарушают обмен веществ, и плоды то резко идут в рост, то приостанавливаются, что и провоцирует трещины», — уточняет биолог.
Есть и сортовой фактор. Крупноплодные мясистые томаты с тонкой кожицей трескаются чаще, даже при соблюдении агротехники. Устойчивее себя ведут мелкоплодные сорта, «сливки» и промышленные гибриды — у них плотная кожица, которую сложно повредить.
Нельзя забывать и об агротехнике. Загущенные посадки, сорняки и плохая вентиляция усиливают стресс растений. Повреждения, вызванные градом или насекомыми, тоже становятся слабыми местами — при дальнейшем росте плод именно в этих точках чаще всего и трескается.
Наконец, влажная погода делает проблему особенно опасной. «Трещина — это фактически открытая рана. Если влажность высокая, туда быстро попадают споры грибов, и плод начинает гнить», — предупреждает Смирнов.
Какие сорта томатов меньше всего трескаются
«Если вы хотите избежать потерь урожая, выбирайте промышленные сорта. Их кожица плотнее, и даже при перепадах влаги или температуры она остается целой», — поясняет специалист.
По его словам, у таких сортов кожица настолько прочная, что проколоть ее пальцем непросто, даже когда плод полностью созрел. Однако есть и нюанс — вкус этих томатов может быть менее ярким, чем у нежных мясистых.
Более устойчивы и мелкоплодные сорта, особенно сливовидные. «Разнообразные „финики“, томаты-сливки — это настоящие чемпионы по стойкости к растрескиванию. Их кожура тоньше, чем у промышленных, но форма и структура плода позволяют лучше выдерживать колебания влаги», — добавляет эксперт.
При выборе семян стоит обращать внимание на маркировку. Многие производители прямо указывают на пакетике: «устойчив к растрескиванию». Этот параметр — один из ключевых для тех, кто выращивает томаты в условиях непредсказуемой погоды.
Как правильно поливать томаты в конце лета
В августе главная задача полива — поддерживать стабильный уровень влаги, не создавая для растений стресс. «Регулярность здесь важнее объема, — объясняет собеседник. — Резкий „залив“ после сухого периода почти всегда провоцирует трещины на плодах».
К концу августа полив постепенно сокращают. Если ночи становятся холодными и плоды уже наливаются, частое увлажнение не требуется — лишняя влага в этот момент может не только вызвать растрескивание, но и снизить сахаристость томатов.
Дожди в августе могут заменить один или два плановых полива. Однако в теплицах стоит внимательно следить за влажностью: «Закрытая среда удерживает влагу, поэтому после осадков часто нужен не полив, а хорошее проветривание», — уточняет ученый.
Поливать томаты нужно под корень, избегая попадания воды на листья и стебли. Влага на зеленой массе при прохладных ночах повышает риск грибковых заболеваний. «Лучше дать меньше воды, но строго под куст, чем устроить „дождь“ по листве», — советует эксперт.
Температурные перепады: как защитить томаты от жары и холода
Резкие колебания температуры — одна из главных проблем августа, особенно для томатов, выращиваемых в теплицах. «Днем внутри поликарбонатных укрытий температура может достигать 30–40 градусов, а ночью резко падать на 20 и более градусов. Такие скачки создают стресс для растений и способствуют растрескиванию плодов», — рассказывает специалист.
Чтобы снизить вред от жары, важно обеспечить вентиляцию. Открывать форточки и двери теплицы нужно обязательно в теплое время дня, чтобы сбросить излишки тепла и повысить циркуляцию воздуха. «Если забыть проветрить, томаты будут „запарены“ — плоды растут быстро, кожа не успевает укрепляться и трескается», — поясняет Смирнов.
Кроме того, для защиты от палящего солнца можно использовать притеняющие сетки или побелку известью — это уменьшит нагрев теплицы и снизит испарение. «Побелка помогает снизить температуру и защищает растения от солнечных ожогов», — уточняет он.
Ночные похолодания в августе тоже опасны. Температуры ниже 10 градусов замедляет метаболизм и рост плодов. и влияют на качество плодов. В открытом грунте помочь сложно, но в теплицах можно использовать дополнительные утепления — укрывные материалы или пленку.
Чем подкормить помидоры в августе и стоит ли это делать
«В августе подкормки, как правило, уже не нужны — томаты формируют плоды, и дополнительное питание чаще приносит вред, чем пользу», — говорит биолог.
Избыток азота особенно опасен в конце сезона. «Если навоз или удобрения с высоким содержанием азота начинают усваиваться именно в августе, это может вызвать резкий рост плодов и, как следствие, трещины на кожице», — объясняет эксперт.
Микроэлементы, такие как бор и марганец, тоже важны, но дефицит в августе встречается редко. Вместо подкормок лучше сосредоточиться на поддержании правильного полива и ухода.
В случае угрозы фитофторы и других грибковых заболеваний рекомендуются профилактические обработки. «Можно использовать препараты вроде Фитоспорина, особенно если плоды еще не полностью созрели. Главное — соблюдать сроки ожидания перед сбором урожая», — указывает биолог.
Кроме того, важно удалить нижние листья, пасынки и сорняки, чтобы снизить влажность и предотвратить развитие болезней.
Профилактика болезней и защита урожая
«Главное — не допустить развитие грибковых заболеваний, особенно фитофторы, которая может быстро уничтожить весь урожай».
Эксперт советует регулярно осматривать растения и при первых признаках болезни сразу же приступать к обработкам. «Фитоспорин и другие биопрепараты хорошо подходят для профилактики и борьбы с грибками. Важно не запускать ситуацию, а применять средства заблаговременно, чтобы защитить плоды», — поясняет эксперт.
Кроме того, стоит поддерживать порядок в огороде: своевременно удалять нижние листья и пасынки, которые создают повышенную влажность и препятствуют циркуляции воздуха. Это снижает риск размножения патогенов.
Также Смирнов обращает внимание на важность борьбы с сорняками и вредителями, которые могут ослаблять растения и создавать условия для развития болезней. Для повышения устойчивости томатов к заболеваниям рекомендуется соблюдать севооборот и избегать загущенности посадок.
Советы по уходу для разных регионов России
В каждом регионе свои нюансы ухода за томатами в августе. С Сибири и на Урале из-за резких ночных похолоданий важно утеплять теплицы и сокращать полив, чтобы избежать переувлажнения и гнили, а в Подмосковье и на Северо-Западе России из-за частых дождей полив лучше уменьшать, акцентируя внимание на хорошем дренировании и проветривании.
В южных регионах, таких как Краснодарский край и Ростовская область, жара и сильное солнце требуют регулярного притенения и вентиляции, чтобы снизить риск трещин и солнечных ожогов плодов. Выбор сортов также зависит от климата: для северных широт подходят раннеспелые и холодоустойчивые томаты, а на юге можно выращивать поздние мясистые сорта с плотной кожицей.
Как собирать и хранить томаты в августе
По словам Смирнова, оптимальное время для сбора томатов — когда они полностью созрели на кусту. «Самые вкусные — именно те плоды, которые дозрели на растении. Зеленые или бурые томаты, которые срывают раньше, обычно не обладают такой же сладостью и ароматом», — объясняет эксперт.
Также он напоминает о важности правильного сбора: не рвать кисти целиком, а аккуратно срывать отдельные плоды, чтобы не повредить растения и не спровоцировать болезни.
Если же наступают заморозки или холодные ночи, необходимо снять все оставшиеся плоды, чтобы не потерять урожай. Томаты лучше хранить в сухом прохладном помещении при комнатной температуре. Эксперт советует раскладывать их в один слой на бумаге или газете, чтобы избежать соприкосновения и преждевременной порчи.
«Поврежденные или больные плоды лучше сразу убирать, чтобы они не заразили остальные», — предупреждает биолог.
Вот еще что нужно учесть:
- Не мыть томаты перед хранением. Влага ускоряет процессы гниения, поэтому лучше протирать плоды сухой мягкой тканью, если нужно очистить от грязи.
- Хранить подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Избыточное тепло снижает срок хранения и ухудшает вкус плодов.
- Оптимальная температура хранения — около +12...+15 градусов. В слишком холодных помещениях томаты могут потерять вкус и стать водянистыми.
- Регулярно проверять урожай. Если обнаружились первые признаки порчи, поврежденные плоды нужно сразу удалять.
- · Если есть необходимость дозаривать зеленые томаты, лучше делать это при комнатной температуре, завернув их в бумажные пакеты с яблоками — этилен, выделяемый яблоками, ускоряет созревание.
- При транспортировке томатов из сада домой использовать корзины или ящики с мягкой подстилкой — чтобы минимизировать механические повреждения.
- Проверять томаты ежедневно, чтобы своевременно убирать испорченные.
И еще один важный момент — не стоит хранить томаты вместе с другими овощами и фруктами, которые могут выделять этилен (кроме яблок для дозревания), так как это влияет на скорость порчи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.